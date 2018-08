10 capolavori di Andy Warhol

wired

(Di lunedì 6 agosto 2018)è unanimemente ritenuto il padre della Pop Art e una delle più influenti figure nel panorama artistico dell’intero ‘900. Il suo contributo non si è limitato strettamente alla pittura, esprimendosi anche attraverso cinema, scultura, pubblicità, fotografia e scrittura. Arrivato a New York nel 1949, iniziò subito a lavorare per agenzie pubblicitarie e grandi riviste come Vogue e Glamour; in questo contesto esercitò il suo estro comunicativo e artistico, diventando in pochi anni una tra le figure più eclettiche e di tendenza nella Grande Mela. Le sue opere sono oggi considerate il simbolo della cultura di massa della seconda metà del ‘900: la sua arte, più di altre, si è prestata per essere replicata su oggetti di uso quotidiano, intrecciandosi prepotentemente alla vita di tutti giorni, spezzando la visione elitaria di un mondo a parte inaccessibile ai più. Il ...