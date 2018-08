Winback Wind | Smart 5 Easy 15 e Smart Special 10 a partire da 5€ al mese

http://feedproxy.goo

: - Tecno__Android : - mondomobileweb : Wind nei Call Center: offerte winback con minuti illimitati e fino a 30 Giga a partire da 5 euro al mese - mondomobileweb : Wind lancia le nuove offerte winback Noi Tutti 5 (solo minuti) e All Inclusive 5 a 5 euro al mese -

(Di domenica 5 agosto 2018), riconquistare clienti è l’obiettivo dell’operatore arancione che ha perso quasi tre milioni di clienti da quando si è fusa con Tre. Per combattere la fuga, l’operatore arancione ripropone due delle sue tariffe più apprezzate per il rapporto contenuti/costo.15 Le offertesaranno proposte agli ex clienti tramite contatto telefonico, per cui non sono per tutti. Occorre necessariamente attendere di essere contattati dal call centerse sei ex cliente ed hai lasciato il consenso ad essere ricontattato dal reparto commerciale. Con15 al costo di 5€ alsi hanno chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali più 15GB in 4G, un’offerta così non si era mai vista. L’SMS agli ex clienti invita ad attivare in uno dei negozil’offerta in promozione:15 al costo di 5€ ...