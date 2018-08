Will & Grace | Chelsea Handler guest star | avrà un flirt con la sorella di Grace foto

I grandi snobbati agli Emmy 2018 - da Twin Peaks a Stranger Things e da Will & Grace a This Is Us : Dopo le nomination, molti sono gli snobbati agli Emmy 2018 che meritavano almeno una candidatura. Come abbiamo visto, Il Trono di Spade, Westworld e Netflix guidano la lista dei più nominati, ma alcuni attori e serie tv sono rimasti con l'amaro in bocca. Da Twin Peaks, che non ha ottenuto un riconoscimento per nessuno dei suoi attori, al cast di Will & Grace, non considerato dalla critica, fino ad alcune gravi mancanze in Stranger Things ...

Il set Lego per costruire l’appartamento di Will & Grace : New York, 155 Riverside Drive, interno 9C. Un appartamento semplicemente epico, che ha ospitato alcune tra le scene più leggendarie di Will, Grace e dei loro amici Jack e Karen. E che ora potrebbe tornare alla luce sotto forma di set Lego. Proprio così: dopo il Central Perk di Friends, ora anche la casa di Will & Grace è stata ricostruita in mattoncini e pubblicata sul portale Lego Ideas. Dietro questo progetto c’è l’utente ...

Palinsesti Mediaset 2018 - le serie tv che vedremo : da Will & Grace e The Big Bang Theory a Victoria 2 : Nella giornata odierna sono stati resi noti i Palinsesti Mediaset 2018. Tra talk show confermati e nuovi programmi in arrivo, l'azienda di Milano ha svelato anche l'affollato panorama delle serie tv che vedremo dal prossimo autunno sui vari canali. Si parte con Italia1, dove ritroveremo le serie tv confermate nella passata stagione in daytime: dagli immancabili Simpson, alle sit-com Mom, The Goldbergs, Will & Grace (probabilmente ...