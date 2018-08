We Happy Few | Season Pass e modalità Sandbox

Arthur Hastings sarà il primo personaggio giocabile di We Happy Few : We Happy Few è in uscita all'inizio di agosto e, prima del suo lancio, Compulsion Games ha finalmente rivelato il terzo personaggio giocabile per il gioco.Come segnala Dualshockers, Arthur Hastings sarà il primo personaggio giocabile (in ordine di apparizione) che sarà disponibile per il gioco in We Happy Few. Compulsion descrive Arthur come "assolutamente insignificante", rivestendo il ruolo di una sorta di cittadino comune. Tuttavia, quando ...

We Happy Few riceve un nuovo - inquietante trailer di gameplay : A poco più di un mese dall'uscita di We Happy Few, Gearbox Publishing and Compulsion Games hanno pubblicato oggi un nuovo trailer di gameplay del gioco, utile per farsi un'idea delle meccaniche e dei pericoli di questo peculiare action adventure con elementi survival.Il lungo video di gameplay spiega con pochi piccoli accorgimenti come vivere una vita felice all'interno del mondo di We Happy Few, che per sopravvivere ci costringerà a camuffarci ...

Torna a luglio un nuovo episodio di Inside Xbox : Forza Horizon 4 e We Happy Few tra i protagonisti della trasmissione : Nella serata del prossimo 10 luglio Microsoft terrà una nuova diretta del programma Inside Xbox, l'appuntamento mensile che si occupa di trattare in maniera più approfondita i videogiochi per Xbox One e che questo mese punterà i riflettori su Forza Horizon 4 e We Happy Few, due dei tanti titoli che parteciperanno all'evento.Come segnala MSPowerUser, a partire dalle 21:00 ora italiana scopriremo cosa Microsoft ha in serbo per noi considerando ...

E3 2018 : We Happy Few arriva nel mese di agosto. Nuovo story trailer mostrato alla conferenza di Microsoft : Microsoft, durante la conferenza E3 2018, ha presentato un Nuovo trailer dedicato a We Happy Few. Questa notizia è stata accompagnata da una serie di annunci, tra cui l'acquisizione di Compulsion Games da parte di Microsoft Studios, i creatori di We Happy Few. Il gioco sarà rilasciato il 10 agosto 2018.Come riporta Dualshockers, il trailer mostra alcuni dei personaggi che saranno presenti in We Happy Few, un gioco che esplora un mondo in cui gli ...

We Happy Few : pubblicate nuove immagini ed un trailer : Dopo alcuni mesi trascorsi nell'ombra We Happy Few torna a far parlare di sè, i ragazzi di Compulsion Games hanno infatti rilasciato un nuovo trailer ed hanno annunciato che saranno presenti all'E3 2018.Come riporta IGN.com il trailer mette in risalto lo stile unico del gioco. Il titolo è un action in soggettiva con elementi survival ambientato nella cittadina fittizia di Wellington Wells, in una Gran Bretagna retrofuturistica anni 60. Ci ...