VODAFONE | offerte Operator Attack per clienti TIM | Wind | Tre e Iliad | Costi e dettagli

VODAFONE : arrivano le offerte winback per recuperare i clienti passati a ho.Mobile : Vodafone ha lanciato una campagna SMS per recuperare i clienti passati a ho.Mobile . Saranno attivabili Special Minuti 20GB e 30GB fino all'8 agosto L'articolo Vodafone : arrivano le offerte winback per recuperare i clienti passati a ho.Mobile proviene da TuttoAndroid.

TIM - VODAFONE e Wind Tre - tutte le offerte sottocosto attivabili in negozio : Scopriamo le offerte Operato Attack attivabili nei negozi TIM, Vodafone e Wind Tre, perfette per chi vuole cambiare operatore.--Per gli attuali clienti Tre che vogliono passare in TIM è disponibile l’offerta TIM Ten Top Go New 50 GB, che offre, al costo di 10,82 euro al mese, 1.000 minuti verso tutti e 50 GB in 4G.Per i clienti Vodafone, invece, TIM propone TIM Ten One Go 30 GB, a 10 euro al mese con chiamate illimitate e 30 GB di traffico ...