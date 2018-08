VISTA DAL SUD Gli autogol del Meridione che pesano su lavoro e Pil

Gaia uccisa dalla medusa a 7 anni - lo strazio della mamma : 'L'ho VISTA diventare viola' : ROMA Gaia Trimarchi aveva sette anni, ma a Roma era già una promessa del nuoto. In vacanza nel paese delle madre, le Filippine, si è buttata nelle acque bellissime delle isole di Caramoan senza paura. ...

LETTURE/ Giovanni Pennacchio - un secolo di musica italiana VISTA DAL mezzanino : Chi è o chi è stato Giovanni Pennacchio? Pochissimi storici della musica saprebbero rispondere a questa domanda, ma un libro appena uscita ci racconta la sua storia. GIUSEPPE PENNISI(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 06:11:00 GMT)

Dal Vesuvio le prime immagini dell'eclissi - l'astrofisica Sasso : 'Il cielo è sgombro - a VISTA anche Marte - Giove e Saturno'. : OTTAVIANO. Un gruppo di escursionisti, muniti di torce sta assistendo all'eclissi salendo sul Vesuvio, lungo i sentieri, fino alla Valle dell'Infernk per assistere da una posizione privilegiata. È in ...

Conte interVISTAto dal Corriere : 'll ministro Tria? non esiste che lasci il governo' : Conte assicura che non c'è alcun rischio che il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, lasci l'esecutivo per contrasti con i due partiti di maggioranza, Movimento Cinque Stelle e Lega. 'Il ministro ...

Dall'America all'Appennino : avVISTAto un orsetto lavatore tra i boschi della Romagna : Un procione, noto anche come orsetto lavatore (Procyon lotor), è stato avvisato a Bagno di Romagna, come documenta un video pubbilcato su Facebook dal naturalista Andrea Boscherini. "Per quanto indiscutibilmente simpatico...

Bimba violentata dal prete di famiglia. Il padre : “L’ha VISTA crescere. Era uno di famiglia” : Non si danno pace i genitori della piccola di 11 anni violentata da Don Paolo Glaentzer a Calenzano, alla periferia di Firenze. "Quell'uomo festeggiava con noi i compleanni e si fermava a cena, era un punto di riferimento, una benedizione per noi" spiega il padre della Bimba.Continua a leggere

Bambina violentata dal prete di famiglia. Il padre : "L'ha VISTA crescere. Era uno di famiglia - festeggiava con noi i compleanni e si fermava a cena" : "Vergogna": solo questa parola ripetono i genitori della Bambina violentata da don Paolo Glaentzer, il prete di famiglia, a Calenzano, in provincia di Firenze. Il parroco non li aveva mai insospettiti, anzi frequentava la loro casa, dove celebrava anche la messa (essendo i coniugi disabili), era amato dai piccoli, festeggiava con loro i compleanni. Un amico fidato che, però, ha tradito quella fiducia nel modo peggiore, spiega il padre al ...

Il rapinatore francese Redine Faïd - evaso a inizio luglio con un elicottero - è stato avVISTAto dalla polizia vicino a Parigi : L’uomo più ricercato dalla polizia francese, il rapinatore Redine Faïd – evaso all’inizio di luglio con un elicottero dal carcere di Réau, circa quaranta chilometri a sud di Parigi –, è stato avvistato dalla polizia a un posto di blocco nella The post Il rapinatore francese Redine Faïd, evaso a inizio luglio con un elicottero, è stato avvistato dalla polizia vicino a Parigi appeared first on Il Post.

Fortnite : server offline questa mattina in VISTA del nuovo aggiornamento e svelata la data di ritorno della modalità Parco Giochi : Giornata di grandi novità per i numerosi giocatori di Fortnite, oggi, 24 luglio, è infatti previsto il nuovo aggiornamento 5.10 con il quale Epic Games festeggia il primo anniversario del suo gioco. In vista della pubblicazione dell'update, sull'account Twitter ufficiale è stato comunicato che i server andranno offline questa mattina alle ore 10 italiane, per poi tornare operativi alle ore 14.L'aggiornamento porta con sé varie novità, come la ...

Tour de France - la rivalità tra Froome e Thomas dal loro punto di VISTA : “siamo sempre andati d’accordo” : Chris Froome e Geraint Thomas comandano il Tour de France, ma c’è rivalità tra di loro? Le dichiarazioni del keniano bianco a tal proposito Sono tutte e due in lizza per la vittoria del Tour de France, ma è vietato parlare di rivalità tra Chris Froome e Geraint Thomas. Il keniano bianco a 1’39” in classifica generale dal compagno di squadra in maglia gialla, ha rilasciato un’intervista a questo proposito nel secondo ...

NBA - interVISTA esclusiva a Messina : 'Siamo usciti bene dallo scambio con Toronto - Belinelli ci aiuterà' : "Credo che sia voglioso di fare quest'esperienza per confrontarsi con un mondo che è un passo avanti rispetto all'Europa e al resto del mondo: il livello di competitività, le strutture, l'...

Camere con VISTA sui monti - dalle Dolomiti all'Himalaya : I panorami dell' Alpe di Susi entrano prepotenti dalle vetrate dell' Adler Mountain Lodge di Castelrotto, Bz, lussuoso resort a cinque stelle. Un vero e proprio rifugio di design, in mezzo alla natura,...

Migranti - 4 morti dopo tuffo dal barcone a Linosa/ Annegati dopo aver avVISTAto i soccorsi italiani : Migranti, 4 morti dopo tuffo dal barcone a Linosa. Annegati dopo aver avvistato i soccorsi italiani della Protector e della Monte Sperone: si aggrava la posizione degli scafisti(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 10:26:00 GMT)

Uomini e donne - Gemma Galgani come non l'ha mai VISTA nessuno : la foto dal passato - epocale : I tantissimi fan di Gemma Galgani sono impazziti quando la regina di Uonini e donne Over ha pubblicato una foto di almeno vent'anni fa. Sorriso solare, caschetto rossiccio e gonna cortissima, la ...