Vincere Perdere Valere

Wimbledon – La sportività di Nadal dopo la vittoria : “perdere al 5° fa male - anche Del Potro meritava di Vincere” : dopo la maratona di quasi 5 ore, vinta contro Del Potro nei quarti di finale di Wimbledon, Rafa Nadal ha mostrato grande sportività parlando dell’avversario La sfida dei quarti di finale di Wimbledon, giocata nel pomeriggio di ieri fra Rafa Nadal e Juan Martin Del Potro è stata una delle partite più belle di sempre. Una battaglia durata quasi 5 ore, nelle quali Nadal è andato sotto di un set al terzo, salvo poi chiudere una pazzesca ...

Belgio - la sconfitta contro la Francia brucia ancora! Gli ‘stupefacenti’ commenti di Courtois ed Hazard : “meglio perdere che Vincere come loro” : Courtois, Hazard ed i commenti poco gentili nei confronti della Francia: ecco le ammissioni dei calciatori del Belgio Il Belgio ferma il suo cammino ai Mondiali di Russia 2018 contro la Francia in semifinale. La squadra di Martinez ha affrontato a testa alta la Nazionale di Deschamps, che con un solo gol è volata alla finale del torneo iridato. La sconfitta non è stata ancora digerita dal portiere Courtois che come si legge su Gazzetta ...

Mondiali 2018 - il Belgio mastica amaro : "Meglio perdere che Vincere come la Francia" : Il Belgio ha perso per 1-0 contro la Francia di Didier Deschamps , nella prima semifinale del Mondiale in Russia. I ragazzi di Martinez si giocheranno dunque la finalina per il terzo-quarto posto ...

Mercedes - l’arte di Vincere si impara anche dal saper perdere… : Frasi velenose, comportamenti ambigui e accuse davvero imbarazzanti: caduta di stile per la Mercedes dopo la sconfitta di Silverstone Quando si è troppo abituati a vincere, saper perdere diventa complicato. Ne sa qualcosa la Mercedes, colpita nell’orgoglio e sconfitta su una pista di cui conosce ogni minimo particolare. La Ferrari però ha trovato le armi giuste per detronizzarla, obbligandola a rincorrere e a difendersi, ...