VIDEO Ginnastica | Europei 2018 | il dominio dell’Italia tra le juniores | gli esercizi da

(Di domenica 5 agosto 2018) L'Italia ha dominato letteralmente glidiartistica femminile. Dopo la doppietta d'oro tra gara a squadre e all-around, oggi le azzurre si sono scatenata anche nelle Finali di Specialità: oro per Giorgia Villa alla trave e per Asia d'Amato al volteggio, doppio argento per Giorgia tra corpo libero e tavola, bronzo di Elisa Iorio alla trave. Di seguito ideglivalsi le medaglie alle nostre ragazze. ASIA D'AMATO – ORO AL VOLTEGGIO: GIORGIA VILLA – ORO ALLA TRAVE: GIORGIA VILLA – ARGENTO AL VOLTEGGIO: GIORGIA VILLA – ARGENTO AL CORPO LIBERO: ELISA IORIO – BRONZO ALLA TRAVE: (foto UEG)