VIDEO Ginnastica | Europei 2018 | Finali di Specialità | gli esercizi delle Campionesse

(Di domenica 5 agosto 2018) Spettacolaridiin chiusura deglidiartistica che si sono conclusi oggi all'SSE Hydro di Glasgow. Quattroda quattro Nazioni diverse: l'ungherese Boglarka Devai al volteggio, la belga Nina Derwael alle parallele asimmetriche, l'olandese Sanne Wevers alla trave, la francese Melanie De Jesus Dos Santos al corpo libero. Di seguito ideglid'Europa di. CLICCA QUI PER LA CRONACAGARE BOGLARKA DEVAI – VOLTEGGIO: NINA DERWAEL – PARALLELE ASIMMETRICHE: SANNE WEVERS – TRAVE: MELANIE DE JESUS DOS SANTOS – CORPO LIBERO: