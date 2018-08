Vibo Valentia | boss vuole “portare” l’effige della “Madonna della Neve” | i carabinieri

Dramma a Vibo Valentia - dopo 50 anni di matrimonio uccide la moglie e si impicca : La donna sarebbe stata colpita con un bastone in testa, l'uomo poi si è tolto la vita impiccandosi poco lontano. Un omicidio suicidio inspiegabile per i tanti che conoscevano i due anziani descritti come una coppia modello che in 50 anni di matrimonio non aveva mai affrontato un litigio furibondo.Continua a leggere

Ambiente - Calabria : balneazione 2018 - tornano conformi i punti di Pizzo e Vibo Valentia : Il servizio tematico Acque del dipartimento provinciale di Vibo Valentia ha comunicato questa mattina ai Comuni di Pizzo e Vibo Valentia, nonché a Ministero della Salute e Regione, il ritorno alla conformità dei punti che venerdì scorso avevano dato esito negativo. I tratti di mare individuati dalle denominazioni “Porticciolo “ a Pizzo, e “Fosso industriale Portosalvo” e “200 metri a destra del torrente Trainiti” sono quindi nuovamente ...

Vibo Valentia - uccide la moglie e si impicca a un albero : Di nuovo un omicidio-suicidio: l'ennesima tragedia è avvenuta martedì sera nella frazione Paravati di Mileto, nel Vibonese. Un uomo di 83 anni, Saverio Milidoni, ha ucciso la moglie, Concetta Furci, ...

Terremoto oggi in Calabria/ Ingv - ultime scosse : sisma M 3.7 al largo di Vibo Valentia (30 luglio 2018) : Terremoto oggi in Calabria. Ingv, ultime scosse: sisma M 3.7 al largo di Vibo Valentia (30 luglio 2018). Trema la terra nel sud dell'Italia dopo alcune scosse nelle scorse ore(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 08:27:00 GMT)

Calabria - terremoto di magnitudo 3.7 al largo di Vibo Valentia : La scossa la scorsa notte all'1,15 al largo della costa occidentale della Calabria, di fronte alla provincia di Vibo Valentia. Non sono stati segnalati danni.Continua a leggere

Ambiente - Calabria : balneazione 2018 - punti non conformi nella provincia di Vibo Valentia : ll servizio tematico Acque del Dipartimento provinciale di Vibo Valentia dell’Arpacal ha trasmesso questa mattina ai Comuni di Pizzo Calabro, Vibo Valentia e Tropea il risultato delle analisi delle acque di balneazione effettuato il 25.07.2018 che hanno dato esito di non conformità rispetto ai parametri previsti dal decreto legislativo 116 del 2008. Si tratta dei punti: Comune di Pizzo Calabro: punto di prelievo denominato Porticciolo (Numind ...

‘Ndrangheta - scoperti a Vibo Valentia i “giardini segreti” della cosca Mancuso : sequestrate 26mila piante di marijuana : La Dda di Catanzaro e la squadra mobile di Vibo Valentia ha messo le mani sui “giardini segreti” della cosca Mancuso. Oltre 26mila piante di marijuana che avrebbero fruttato alla ‘Ndrangheta almeno 20 milioni euro. L’operazione è scattata sabato all’alba quando gli uomini del questore Andrea Grassi hanno arrestato 18 persone che, per i pm guidati dal procuratore Nicola Gratteri, facevano parte di un’organizzazione di narcotrafficanti gestita da ...

Droga - 26mila piante di marijuana scoperte a Vibo Valentia : Vibo Valentia, askanews, - Scacco alle 'ndrine del Vibonese. Oltre 26mila piante di marijuana, che se immesse sul mercato avrebbero fruttato oltre 20 milioni di euro, sono state scoperte a Vibo ...

Ndrangheta - trovate 26mila piante di marijuana : scacco al clan di Vibo Valentia - 18 arresti : La Questura ha scoperto i 'giardini segreti' del clan Mancuso di Vibo Valencia, in cui veniva coltivata marijuana per un valore di 20 milioni di euro. A capo dell’associazione Emanuele Mancuso. arresti a Nicotera, Vibo, Joppolo, Limbadi e Capistrano. Droga coltivata in provincia e spacciata in tutta Italia.Continua a leggere

Vibo Valentia - il cane è malato ma il suo anziano padrone non rinuncia alla passeggiata. Il video che commuove la rete : Una clip, registrata a Vibo Valentia nelle scorse ore, che ha fatto il giro della rete, e racconta del rapporto tra un cane e il suo anziano padrone. Il cane, malato, non riesce a camminare quindi viene caricato su un carrello e portato a spasso in questo modo, più volte al giorno. L'articolo Vibo Valentia, il cane è malato ma il suo anziano padrone non rinuncia alla passeggiata. Il video che commuove la rete proviene da Il Fatto Quotidiano.

Narcotraffico - sgominata banda di Vibo Valentia : Roma, 21 lug., askanews, - La Polizia di Stato di Vibo Valentia, sta eseguendo un´ordinanza di custodia cautelare nei confronti di diverse persone, ritenute responsabili di appartenere ad un´...

Vibo Valentia - blitz e arresti : trovate 26mila piante di canapa : Vibo Valentia, blitz e arresti: trovate 26mila piante di canapa Scoperte tre piantagioni che avrebbero fruttato sul mercato 20 milioni di euro. 18 le ordinanze di custodia cautelare eseguite, 21 gli indagati per associazione per delinquere dedita al narcotraffico gestita da un esponente della cosca ...

Ventiseimila piante di marijuana - scacco al clan di Vibo Valentia : il figlio del boss Mancuso si pente - 18 arresti : Vibo Valentia - La Polizia di Stato di Vibo Valentia sta dando esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 18 persone, ritenute responsabili di appartenere a un'associazione per ...