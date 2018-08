Vibo | il boss vuole portare la Madonna | processione sospesa

blogo

(Di domenica 5 agosto 2018) A Zungri in provincia diValentia la tradizionaledella "della Neve" è stataperché un presuntodella ‘ndrangheta locale aveva ordinato di essere incluso tra i portatori dell’immagine sacra. Il comitato promotore dellanon ha accettato il diktat delfacendo nascere una discussione a cui hanno assistito i carabinieri di servizio sul posto che hanno così bloccato il rito. Pere uomini d’onore "fregiarsi" del sacro è un modo per riaffermare e rinnovare il loro potere e il loro controllo sul territorio. Non è la prima volta che accade. A Sant'Onofrio, sempre in provincia diaveva fatto scalpore ultimamente il commissariamento per due anni del "rito dell’Affruntata" - cioè l’incontro tra lae il Cristo Risorto nella Domenica di Pasqua: le statue vennero portate un anno dai carabinieri e l'altro dai volontari della ...