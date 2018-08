Viaggio per la vita in Togo - Giorno 3 | il dono della gratuità

Viaggio in Togo ?per salvare la vita | Giorno 2 - la lotta per la sopravvivenza : Portare avanti una gravidanza. Possibilmente sana. Non morire di parto. Nascere. Nascere sani. Non morire durante il primo anno di vita. Sopravvivere. Lavorando per qualche spiccioli. Sposarsi e...

Viaggio in Togo per salvare la vita - Giorno 2 - la lotta per la sopravvivenza : Sono soli in una parte di Mondo parecchio complicata, eppure adottarli è praticamente impossibile. 'Se volete, domani posso portarvi', dice Suor Simona. Sì, assolutamente. Intanto l'ambulatorio è un ...

Esodo - Coldiretti : 21 mln in Viaggio per vacanze di agosto : Sono 21 milioni gli italiani in viaggio per concedersi almeno un giorno di vacanza fuori casa nel mese di agosto nell'estate 2018. È quanto emerge da una analisi Coldiretti divulgata nel primo giorno ...

Viaggio in Togo ?per salvare la vita | Giorno 1 - l'arrivo : «Dammi 20 euro», impone un uomo in divisa. «No, abbiamo già pagato il visto, non possiam...» dice Fausto Illiano, «Apri valigia», risponde quello. La...

Viaggio in Togo per salvare la vita - Giorno 1 - l'arrivo : ... proprio nella sala accanto, da cui esce una sbrigativa infermiera che ha tra le braccia un fagottino meraviglioso che si affaccia alla vita senza sapere da che parte del Mondo si sta affacciando.

L’Isola di Pietro - Viaggio alla scoperta della Sardegna inseguendo Gianni Morandi : Un’esplosione interrompe l’apparente tranquillità di Carloforte devastando la vecchia Tonnara: così comincia l’Isola di Pietro, la fiction che ha visto il ritorno sul set di Gianni Morandi, girata in uno dei paradisi che meglio caratterizzano le tante diversità della Sardegna, l’isola di San Pietro. Ma già nella sigla iniziale dove si vede l’attore e cantante impegnato in una lunga corsa lungo le scogliere, si ...

Viaggio per la vita in Togo - il diario sul Mattino.it : Niente da fare: ogni mondo è paese: anche in Togo c'è la mazzetta, e anche nell'ospedale di Afagnan c'è il solito traffichino, come avverte Facciuto: 'Si chiama Nicolàs, ha un chiosco di fronte l'...

Vacanze - Coldiretti : quest’estate 1.5 milioni di turisti in Viaggio con il camper in Italia : Sono circa 1,5 milioni i turisti in viaggio quest’estate con il camper in Italia dove la produzione ha fatto registrare un aumento record del 16% nel primo semestre del 2018. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti divulgata in occasione del primo grande esodo estivo sulla base dei dati dell’APC – Associazione Produttori Caravan e camper, secondo cui circa 800.000 Italiani e 700.000 stranieri hanno scelto questa tipologia di vacanza ...

Libri : Cuperlo presenta 'In Viaggio' a Licata : Palermo, 27 lug. , AdnKronos, 'Per vincere serve un'alternativa. Radicale. Quando tutto cambia devi cambiare tu. Serve studiare ancora, muovere dal pensiero, mescolare appartenenze e culture. Serve ...

Libri : Cuperlo presenta ‘In Viaggio’ a Licata : Palermo, 27 lug. (AdnKronos) – “Per vincere serve un’alternativa. Radicale. Quando tutto cambia devi cambiare tu. Serve studiare ancora, muovere dal pensiero, mescolare appartenenze e culture. Serve una forza, non la somma di pezzi sparsi, e quella sarà anche la via d’accesso per formare altre classi dirigenti. Ma infine serviranno umiltà e voglia di spendersi”. Ecco la ‘ricetta’ di Gianni Cuperlo, ...

