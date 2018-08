Viaggio a Nashville tra musica country | honky tonk e bourbon

gqitalia

(Di domenica 5 agosto 2018) Conosciuta in tutto il mondo come Music City,, la capitale del Tennessee, è il luogo perfetto per tutti gli appassionati di. E non solo. Prima tappa per entrare nel giusto mood è TheMusic Hall of Fame and Museum un vero tempio dedicato alla storia di questo generele dove trovare mostre monografiche di Loretta Lynn e Waylon Jennings, la Cadillac e il pianoforte aureo di Elvis e pure costumi di scena, spartiti, vinili, locandine e foto di Jerry Lee Lewis, Patsy Cline, Neil Young e Johnny Cash. Al quale comunque è dedicato il Johnny Cash Museum, in 119 3rd Ave S. Ma è il Ryman Auditorium il punto di riferimento storico. Celebre per la sua eccezionale acustica ha ospitato musicisti come Chris Isaak, James Brown, Patsy Cline e Bruce Springsteen. Infine da non perdere assolutamente Exibitionism al The Musicians Hall of Fame & Museum, una mostra ...