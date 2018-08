Via la pena di morte dal Catechismo | l' importanza della svolta di Papa Francesco

Papa Francesco cambia il Catechismo : “pena di morte sempre inammissibile”/ Via ultime restrizioni nella Chiesa : Papa Francesco cambia il Catechismo della Chiesa Cattolica: "la pena di morte è sempre inammissibile". Eliminate le ultime "restrizioni" e "casi limite" presenti nelle precedenti versioni(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 13:58:00 GMT)

Fausto Brizzi - chiesta archiViazione su accuse violenza sessuale/ "Non riscontrati profili di natura penale" : Fausto Brizzi, chiesta archiviazione per accuse di violenza sessuale nei confronti del regista: ultime notizie, secondo la Procura di Roma "il fatto non sussiste"(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 21:40:00 GMT)

Foggia calcio - penalizzazione ridotta a -8. De Zerbi - Via la squalifica : Accolto in modo parziale il ricorso del Foggia. La corte d'appello della Federcalcio ha ridotto da 15 a 8 i punti di penalizzazione al Foggia per il prossimo campionato di Serie B. Sono stati tolti ...

Cassazione : se la vittima si ubriaca - stupro senza aggravante/ E rinVia sentenza Appello per rivedere pena : Cassazione: se la vittima si ubriaca, stupro senza aggravante. E rinvia la sentenza della Corte d'Appello per rivedere la pena al ribasso. Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 20:39:00 GMT)

Cuneo - Parigi - Copenaghen : il Viaggio di Jeremy Longo - tra moda e turismo : La Danimarca, e conseguentemente Copenhagen, sono il ponte fra Europa e Scandinavia, quindi un buon compromesso tra la cultura e gli ideali dell'UE e la modernità che il nord estremo del mondo offre. ...

Castellammare - Sparò ad un uomo in Via Bonito - patteggia la pena a 4 anni e mezzo di carcere : Castellammare - Sparatoria in via Gesù, ferito 54enne Gli ultimi articoli di Cronaca Torre Annunziata - Rapina un distributore di benzina, fermato pregiudicato 40enne Castellammare - Sistema di ...

Palagiustizia di Bari - primo giorno senza udienze penali : al Via il superlavoro per le 80mila notifiche : Per protestare contro la situazione di emergenza della giustizia barese, gli avvocati penalisti hanno indetto tre giornate di astensione in tutta Italia. Martedì 26 a Bari una manifestazione nazionale

F1 - GP Francia 2018 : Sebastian Vettel penalizzato! 5 secondi per il contatto con Bottas al Via : cosa succederà in gara? : L’incidente alla prima curva del GP di Francia 2018 non è passato inosservato ai commissari di gara che hanno deciso di infliggere cinque secondi di penalità a Sebastian Vettel a causa del contatto con Valtteri Bottas. Il tedesco della Ferrari è stata ritenuto colpevole: dopo un ottimo start, infatti, il leader del Mondiale F1 ha cercato di sorpassare il finlandese della Mercedes ma lo ha tamponato frenando in ritardo alla prima curva. I ...

Incidente Vettel Bottas/ Video F1 - GP Francia 2018 : contatto al Via - penalità per il pilota della Ferrari : Formula 1, Incidente tra Vettel e Bottas nel GP Francia 2018: contatto al via tra il pilota Ferrari e quello Mercedes, i commissari di gara indagano. Arriverà una sanzione? Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 16:40:00 GMT)

SaViano : «Salvini alimenta l’odio. I 5 Stelle? Che pena» L'attacco in video : «Buffone» : Lo scrittore: «Chiudere i porti, togliere a me la scorta, come potrà mai migliorare la vita a milioni di italiani?»

SaViano : «Salvini alimenta l’odio. I 5 Stelle? Che pena» L'attacco in video : «Buffone» : Lo scrittore: «Chiudere i porti, togliere a me la scorta, come potrà mai migliorare la vita a milioni di italiani?»

F1 - Marko rinVia la penalità di Ricciardo : “il piano è quello di posticipare la sanzione in Germania” : Helmut Marko ha spiegato che la Red Bull sta provando a posticipare la penalità di Ricciardo al Gp di Germania La sanzione per Daniel Ricciardo potrebbe slittare al Gp di Germania, permettendo al pilota australiano di giocarsi le sue carte nel prossimo appuntamento in Francia. Photo4 / LaPresse E’ quanto rivela Helmut Marko ai microfoni di Auto Motor und Sport, sottolineando come la Red Bull stia provando in tutti i modi ad evitare le ...

La Flat Tax al Via in tre fasi I maggiori benefici per i single Penalizzate le famiglie numerose : A beneficiare della riforma fiscale con l’introduzione di una dual tax saranno comunque soprattutto i “single” con redditi più elevati, a meno che no si ridefiniscano soglie di applicazione delle due aliquote o deduzioni. Segui su affaritaliani.it