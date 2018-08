Venezuela | min | attentato contro Maduro

Venezuela. Ministro : attentato a Maduro : 02.52 Una, forse due esplosioni -secondo le prime testimonianze- sarebbero avvenute a Caracas durante un discorso del presidente Maduro in occasione dell'81/o anniversario della creazione della Guardia nazionale. Il ministero della Comunicazione parla di un attentato a Maduro con "droni carichi di esplosivo" diretti sul palco presidenziale. Ci sarebbero 7 membri della Guardia nazionale feriti. L'intervento del capo dello stato era seguito in ...

L'ONU ha accusato la polizia del Venezuela di centinaia di omicidi indiscriminati : Con operazioni nelle periferie delle città che servivano al governo per dimostrare presunti risultati nella lotta al crimine

Venezuela - rissa in discoteca a Caracas : 17 morti - 8 sono minorenni : Diciassette persone sono morte in una rissa in discoteca a Caracas, in Venezuela. Le vittime, tra cui anche otto minorenni, sono morte soffocate per l'esplosione di un lacrimogeno. Cinque i feriti. ...