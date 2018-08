Venezuela | attentato contro Maduro | presidente illeso Esplosivi ai droni | sette feriti

Venezuela - attentato contro Maduro con droni carichi di esplosivo : presidente incolume : Teleborsa, - Una, forse due, esplosioni secondo le testimonianze hanno scosso Caracas durante un discorso del presidente Nicolás Maduro sulla Avenida Bolívar in occasione dell'81esimo anniversario ...

Venezuela - attentato con droni contro Maduro. Illeso il presidente - 7 feriti : Un attentato con droni esplosivi, durante una parata militare a Caracas in occasione dell'81esimo anniversario della creazione della Guardia nazionale, ha provocato sette feriti. Illeso il presidente Nicolas Maduro che, in un discorso tv alla nazione, ha subito attribuito la responsabilità dello scampato attentato all'estrema destra Venezuelana in collaborazione con «cospiratori» a Miami e Bogotà, tra cui anche il presidente della ...

Venezuela - esplosioni durante il discorso del presidente Maduro a Caracas : «Attentato con i droni» : Diretta televisiva interrotta: il capo di Stato portato via dalla sicurezza. Diversi ordigni lanciati durante una parata militare

