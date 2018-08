Venezuela | attentato contro Maduro con droni esplosivo | sette feriti

Attentato Venezuela : il momento dell'attacco a Maduro in un video : È stato attaccato all'improvviso mentre teneva un discorso alla nazione: il presidente Venezuelano Nicolas Maduro stava parlando di fronte al popolo e alla tv nazionale quando, non lontano dal palco che lo ospitava, si è sentita una forte esplosione. Il governo ha spiegato che l'attacco è stato condotto con ordigni esplosivi agganciati ai droni e aveva come obiettivo il presidente. Le immagini diffuse via Twitter mostrano la ...

Venezuela - attentato a Maduro con i droni : 7 feriti : Un attentato al presidente Nicolas Maduro ha scosso il Venezuela: intorno alle 17.40 ora locale, le 23.40 circa in Italia, di sabato 4 agosto un'esplosione ha interrotto il discorso del presidente, intento a celebrare gli 81 anni della Guardia Nazionale con una grande parata sull'avenida Bolìvar della capitale Caracas. Sentita l'esplosione, gli occhi dei presenti si sono rivolti al cielo, mentre il microfono del presidente veniva silenziato e la ...

Venezuela - attentato contro il presidente Maduro. In un video il momento dell’esplosione e la folla in fuga : Fallito attentato, a Caracas, contro il presidente Venezuelano Nicolas Maduro. Il capo dello Stato stava parlando in occasione dell’81mo anniversario della creazione della Guardia nazionale quando alcuni droni carichi di esplosivo sono esplosi ferendo 7 persone L'articolo Venezuela, attentato contro il presidente Maduro. In un video il momento dell’esplosione e la folla in fuga proviene da Il Fatto Quotidiano.

Venezuela - attentato contro Maduro : esplosivi dai droni - 7 militari feriti. Il presidente illeso : “Dietro la Colombia” : Fallito attentato, a Caracas, contro il presidente Venezuelano Nicolas Maduro. Il capo dello Stato stava parlando in occasione dell’81mo anniversario della creazione della Guardia nazionale quando alcuni droni carichi di esplosivo sono esplosi ferendo 7 persone. Maduro ha attribuito l’attacco all’estrema destra in collaborazione con ‘cospiratorì a Bogotà e Miami. E ha fatto il nome del presidente della Colombia Juan Manuel Santos. La ...

