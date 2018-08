Venezuela | attentato con droni contro Maduro Illeso il presidente | 7 feriti

Venezuela : min. - attentato contro Maduro : ANSA, - CARACAS, 5 AGO - Il ministro delle Comunicazioni Venezuelane, Jorge Dominguez, ha dichiarato oggi che "il presidente Nicolas Maduro è stato oggetto di un attentato a Caracas" ma che "è ...

Venezuela. Ministro : attentato a Maduro : 02.52 Una, forse due esplosioni -secondo le prime testimonianze- sarebbero avvenute a Caracas durante un discorso del presidente Maduro in occasione dell'81/o anniversario della creazione della Guardia nazionale. Il ministero della Comunicazione parla di un attentato a Maduro con "droni carichi di esplosivo" diretti sul palco presidenziale. Ci sarebbero 7 membri della Guardia nazionale feriti. L'intervento del capo dello stato era seguito in ...

Venezuela - attentato contro Maduro - presidente illeso. Hanno usato droni carichi di esplosivo : sette feriti : Sventato un attentato in Venezuela. Il presidente Nicolas Maduro stava tenendo un discorso in pubblico e in diretta televisiva quando si è sentita una forte esplosione. Il presidente, che era...

Venezuela - esplosioni durante il discorso del presidente Maduro a Caracas : «Attentato con i droni» : Diretta televisiva interrotta: il capo di Stato portato via dalla sicurezza. Diversi ordigni lanciati durante una parata militare

