VENEZIA | NUOVO INCIDENTE IN LAGUNA | SALE A 3 NUMERO MORTI Ultime notizie | onda anomala

VENEZIA - nuovo incidente : barca si rovescia - un morto : Un uomo di 76 anni è morto e altre 4 persone sono rimaste leggermente ferite in un incidente in laguna, a neanche 24 ore di distanza dallo schianto tra un motoscafo e una barca di pescatori che aveva provocato due vittime e 4 feriti.

Oculus : “Home After War” e il nuovo episodio di “SPHERES” debuttano alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di VENEZIA : Oculus è felice di annunciare che il progetto Home After War: Returning to Fear in Fallujah realizzato dai Creators Lab di VR for Good e il nuovo episodio di SPHERES (l'ultimo in ordine di uscita, ma il primo della serie) l'debutteranno alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia ad agosto. Per il secondo anno consecutiva il Festival ha aggiunto una vera e propria categoria VR alla sua selezione ufficiale, diMostrando il suo ...

VENEZIA : presentato il progetto del nuovo stadio : Sorgerà nell’area del Quadrante di Tessera, a 12km da Venezia, ma vicinissimo all’aeroporto Marco Polo e all’autostrada A4, il nuovo stadio del Venezia, una struttura da 18mila posti (ampliabili a 25mila) che sarà quindi in grado di rispettare le regole Uefa per ospitare gare di coppe europee. Il progetto del nuovo impianto, la cui realizzazione interesserà 40 ettari di terreno, è stato illustrato oggi dal sindaco Luigi ...

VENEZIA : nuovo incidente in A4 - 5 km di coda in direzione Milano : Venezia, 20 lug. (AdnKronos) - nuovo incidente in A4, questa volta in carreggiata ovest (direzione Milano), all'altezza dell'area di servizio di Arino: due vetture sono entrate in collisione poco prima delle 17, occupando due corsie di marcia. Non si registrano feriti. Sul posto stanno convergendo l

Lotto : il 9 su VENEZIA è il nuovo centenario : Lotto la terza estrazione di luglio, il 9 su Venezia è quinto centenario del momento, l’82 su Firenze leader incontrastato, sale quota 135 turni di assenza. Lotto, dopo il concorso di sabato 7 luglio 2018 l’82 capofila dei centenari arriva a 135 assenze, seguito dal 18 su Venezia a 112 e dall’11 su Napoli a 103. Supera il traguardo a […] L'articolo Lotto: il 9 su Venezia è il nuovo centenario proviene da GiGi Lotto.

"Migranti - il nuovo leader del Pd? Sarà un negro e verrà dai barconi" La provocazione di VENEZIAni : "Il nuovo segretario del Pd sarà un negro e sarà venuto dai barconi", così profetizza l'intellettuale Marcello Veneziani sul Tempo, raccontanto a modo suo la crisi profonda della Sinistra e in particolare del Partito Democratico, lacerato, dilaniato da faide e lotte fra correnti e spiazzato di fronte ai cambiamenti avvenuti nella società italiana e nel mondo. Segui su affaritaliani.it

VENEZIA : Vecchi è il nuovo allenatore : Stefano Vecchi è il nuovo allenatore del Venezia. Lo comunica oggi la società lagunare, con cui Vecchi ha sottoscritto un contratto triennale a partire dal primo luglio, con opzione per un quarto anno. Nell’ultima stagione ha guidato la Primavera dell’Inter, e sostituisce Filippo Inzaghi, passato al Bologna. Il Venezia ha inoltre annunciato il nuovo direttore sportivo, Valentino Angeloni, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno ...