Venezia | due incidenti tra barche in Laguna | 3 morti Ultime notizie | 8 feriti | l' allarme

Venezia - due pescatori travolti da un motoscafo di giovani : Venezia - Un bilancio terribile quello di ieri in laguna. Prima nel cuore della notte un motoscafo, con a bordo quattro giovani Veneziani, travolge un barchino con due anziani pescatori e li uccide. ...

Tre morti - e 4 feriti - a Venezia in due incidenti in laguna : Venezia, 4 ago., askanews, - Tre persone sono morte a Venezia in due differenti incidenti avvenuti nella laguna. Ieri notte, intorno alle 23.50, vicino al Lido, due pescatori, Renzo Rossi e Natalino ...

Venezia - due incidenti in Laguna : 3 morti : Ieri a mezzanotte scontro tra motoscafo e barchino uccide due pescatori. Oggi una barca si rovescia forse per onda anomala, muore un 76enne - Due tragedie nella Laguna di Venezia in meno di 24 ore. Il ...

Tre morti a Venezia in due incidenti in laguna : Venezia, 4 ago., askanews, - Tre persone sono morte a Venezia in due differenti incidenti avvenuti nella laguna. Ieri notte, intorno alle 23.50, vicino al Lido, due pescatori, Renzo Rossi e Natalino ...

Due incidenti in laguna a Venezia : tre morti : Incidente nella zona di Sant'Andrea San Nicoletto del Lido. Inutili i soccorsi. Nel pomeriggio di sabato un altro incidente...

Tragedia a Venezia - due incidenti in laguna : due morti e 6 feriti : CAMPAGNA LUPIA - Nuova Tragedia in laguna, in Valle Averto, oasi WWF: una barca si è ribaltata a causa di un'onda, a bordo c'erano quattro persone, tre sono riuscite a mettersi in...

Due incidenti nella laguna di Venezia : 3 morti e 8 feriti : C’è già una prima certezza sull’incidente costato la vita nella notte a due pescatori, nella laguna di Venezia. I giovani occupanti del motoscafo sono infatti risultati negativi all’alcoltest. A provocare l’incidente avvenuto intorno alle 23.40 di venerdì ci sarebbe dunque altro. La velocità, per esempio, è tra gli elementi che in queste ore vengon...

Venezia - scontro tra barche in laguna. Due pescatori morti - quattro feriti| : Un motoscafo e un barchino si sono scontrati nella zona di Sant’Andrea San Nicoletto del Lido. L’incidente si è verificato poco prima della mezzanotte

Venezia - ragazzi in motoscafo contro un barchino in Laguna Morti due pescatori - 4 feriti : Lo scontro nella zona di Sant’Andrea San Nicoletto del Lido. L’incidente è avvenuto alle 23.50. La Procura ha aperto un’inchiesta

Venezia - tragedia in Laguna : imbarcazione travolge e uccide due pescatori [DETTAGLI] : tragedia nella Laguna di Venezia,a Sant’Andrea San Nicoletto Lido, dove un’imbarcazione ha travolto e ucciso due pescatori. Lo scontro è avvenuto poco prima di mezzanotte. Le due vittime, due pescatori, erano a bordo di un’imbarcazione, in quel momento, ferma quando sono state investite da una barca con 4 persone a bordo, che sono rimaste ferite ma non sono in pericolo di vita. Sul posto è intervenuta la Capitaneria di Porto ...

Venezia - quattro giovani in motoscafo travolgono e uccidono due pescatori : Venezia - Viaggiava ad alta velocità l'imbarcazione che ha travolto e ucciso i due pescatori fermi in laguna nell'incidente nautico della scorsa notte a Venezia. quattro giovani Veneziani, due ragazzi ...

Venezia - scontro tra due barche in Laguna : 2 morti e 4 feriti. Le vittime sono pescatori : Venezia - Due persone sono morte e quattro sono rimaste ferite in uno scontro tra un motoscafo e un barchino di pescatori nella Laguna di Venezia, nella zona di Sant'Andrea San Nicoletto del...

Lido di Venezia. Incidente nella zona di Sant’Andrea San Nicoletto morti due pescatori : Drammatico Incidente in laguna. Un’imbarcazione e una barca di pescatori si sono scontrati. Il bilancio è di due morti e

Venezia - scontro motoscafo-barca di pescatori : due morti/ Ultime notizie - ecco com'è successo l'incidente : Venezia, scontro motoscafo-barca di pescatori: due morti e quattro feriti. Le Ultime notizie sull'incidente mortale in Laguna, ecco cos'è successo ieri sera(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 09:59:00 GMT)