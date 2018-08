Venezia | dopo i morti in Laguna il sindaco al premier | Comandano in troppi

I primi cuccioli di lupo in Friuli Venezia Giulia dopo 90 anni : Sei cuccioli di lupo sono nati in Friuli Venezia Giulia, nella zona dei Magredi pordenonesi. "Si tratta molto probabilmente - spiega Stefano Filacorda, coordinatore dei progetti di ricerca sulla fauna selvatica dell'Università di Udine - dei primi lupacchiotti nati nella regione da oltre 90 anni: la specie, infatti, era scomparsa già a inizio Novecento. L'ultimo lupo abbattuto nel nord est dovrebbe riferirsi al 1931 ...

A Venezia segnali di rinsavimento dopo il #MeToo : Primi segnali di rinsavimento dopo il #MeToo. “Il giorno che dovrò mettere in concorso un film solo perché girato da una donna cambierò mestiere”, ha chiarito il direttore della Mostra Alberto Barbera durante la conferenza stampa. Anche in questo Venezia batte Cannes: sono anni che sulla Croisette s

#Minovadovia un anno dopo : lo stupro di Venezia continua : A distanza di qualche anno mi trovo a scrivere ancora di degrado a Venezia.Sono arrivata da meno di una settimana per un ormai consueto lungo periodo di ricerca, ma già questa prima manciata di giorni mi ha dato modo – ahimè – di essere testimone di diversi episodi di degrado e indecenza da parte di chi quotidianamente affolla questa città di sublime bellezza e smisurata rilevanza storico-artistica.Ogni giorno ...

First Man di Damien Chazelle è il film di apertura di Venezia 75/ Video - ritorno al Festival dopo La La Land : First Man è il film di apertura di Venezia 75: Biennale Cinema 2018, il lungometraggio di Damien Chazelle aprirà il Festival diretto da Alberto Barbera(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 10:05:00 GMT)

Venezia - il dopo Inzaghi è Stefano Vecchi : Stefano Vecchi è il nuovo allenatore del Venezia Fc. Lo comunica oggi la società lagunare, con cui Vecchi ha sottoscritto un contratto triennale a partire dal primo luglio, con opzione per un quarto ...

Roma - la «maledizione» di piazza Venezia colpisce anche Remo : dopo Spelacchio diventa un ramo secco anche la pianta sotto la Lupa : dopo Spelacchio l'aiuola di piazza Venezia miete un'altra vittima: si tratta di Remo. Sì, il gemello di Romolo, allattato dalla Lupa fatta con le piante di bosso si è seccato....

Filippo Inzaghi - Palermo Venezia / "Viviamo un sogno" - dopo i playoff firma col Bologna? : Filippo Inzaghi, Palermo Venezia: il tecnico si gioca la possibilità di rimanere dentro ai playoff coi lagunari. dopo la fine di questa avventura firmerà probabilmente per il Bologna.(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 15:56:00 GMT)

Scontri dopo Venezia-Palermo. Sospesa la vendita per i tifosi rosanero per la gara di ritorno : La partita d'andata è finita sul campo 1-1. Per la gara di ritorno della semifinale playoff , che si giocherà domenica prossima alle 18.30 al Barbera, , invece, il Venezia potrebbe avere un problema ...

Diretta/ Venezia Palermo (risultato live 1.1) streaming video e tv : Marsura pareggia dopo La Gumina : Diretta Venezia Palermo, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Nell'andata dei playoff di Serie C i lagunari affrontano i rosanero al Penzo(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 22:15:00 GMT)

Venezia : Porto Marghera - incendio in fonderia dopo fuoriuscita ghisa - nessun ferito : Venezia, 5 mag. (AdnKronos) - Alle ore 10 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in via dell’Industria a Porto Marghera per un principio di incendio divampato in una fonderia dopo la fuoriuscita di zinco fuso da un forno: nessuna persona è rimasta ferita. Il metallo liquido è caduto nelle sotto

Venezia : Porto Marghera - incendio in fonderia dopo fuoriuscita ghisa - nessun ferito : Venezia, 5 mag. (AdnKronos) – Alle ore 10 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in via dell’Industria a Porto Marghera per un principio di incendio divampato in una fonderia dopo la fuoriuscita di zinco fuso da un forno: nessuna persona è rimasta ferita. Il metallo liquido è caduto nelle sotto vasche di contenimento, sviluppando fiamme, fumo e vapore. dopo il primo intervento della squadra di soccorso interno, i vigili del fuoco ...