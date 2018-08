Vela | Mondiali 2018 | Ruggero Tita e Caterina Banti show! Daniele Benedetti in testa

Vela - Mondiali 2018 : buona giornata per gli azzurri nella classe 470 - Silvia Zennaro inizia la rimonta nel Radial : Terza giornata dei Mondiali 2018 delle classi olimpiche di Vela che si è completata regolarmente ad Aarhus, in Danimarca. Oggi hanno esordito i 49er maschili e femminili con le prime tre regate, mentre le altri classi hanno svolto senza problemi tutto il programma previsto. Domani entreranno in acqua anche gli RS:X per le prime regate di qualificazione. nella classe Finn Alessio Spadoni non riesce a migliorare la propria classifica con un 21mo ...

Vela - Mondiali 2018 : azzurri in piena corsa nella classe 470! Inseguono i Laser : Seconda giornata dei Mondiali delle classi olimpiche di Vela di Aarhus, in Danimarca. Oggi il programma si è svolto regolarmente, grazie a un vento tra gli 8 e i 12 nodi che ha accompagnato le imbarcazioni per tutta la giornata. Finn e 470 hanno così potuto recuperare la regata non disputata di ieri (svolgendone quindi tre), mentre i Laser hanno fatto il loro debutto. Hanno perso qualcosa Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò nel 470. nella prima ...

Vela - Mondiali 2018 : Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò iniziano con un secondo posto nella classe 470! : Sono iniziate oggi le prime regate dei Mondiali di Aarhus, in Danimarca. Una rassegna importante, perché riunisce tutte le classi olimpiche in quello che di fatto è il primo evento di qualificazione per Tokyo 2020. nella prima giornata di gare il vento si è fatto attendere, poi ha consentito nel pomeriggio alle classi 470 e Finn di scendere in acqua. Nel doppio maschile ottima partenza di Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò, che nell’unica ...

Vela - Mondiali 2018 : i favoriti classe per classe. Anche l’Italia può giocarsi carte importanti : I Mondiali di Vela di Aarhus 2018 si avvicinano. Sarà un grande avvenimento che comprenderà tutte le classi olimpiche e che si ripete ogni quattro anni: le rassegne iridate delle singole classi sono a cadenza annuale ma in questo caso saranno tutte riunite in un evento che, da tradizione, sancisce l’inizio del viaggio verso le Olimpiadi. Un inizio non tanto simbolico quanto effettivo, perché in Danimarca saranno assegnati già 101 dei 350 ...

Vela - Mondiali 2018 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Diverse chance di medaglia con Tita-Banti - Tartaglini e Camboni : La Vela italiana si appresta vivere undici giorni di fuoco ad Aarhus (Danimarca), sede dei Mondiali riservati alle classi olimpiche dal 2 al 12 agosto 2018. Alla fine della rassegna iridata verranno assegnati i primi pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020 perciò i velisti azzurri avranno un doppio obiettivo: medaglia iridata e qualificazione olimpica. Andiamo ad analizzare tutti i convocati dell’Italia a questi Mondiali classe per ...

Vela - Mondiali 2018 : Mattia Camboni per il definitivo salto di qualità : Il countdown verso i Mondiali di Vela 2018 prosegue. Il 2 agosto prenderanno inizio le regate ad Aarhus, in Danimarca, dove si radunerà il meglio della Vela mondiale con tutte le classi olimpiche presenti per cominciare il percorso che porterà verso Tokyo 2020. Nella rassegna iridata, che in questa versione si tiene ogni quattro anni, verranno infatti assegnati i primi pass olimpici. A caccia del biglietto per il Giappone c’è anche Mattia ...

Vela - Mondiali 2018 : Tita-Banti per cancellare l’amarezza del 2017 e prendersi il trono iridato : Manca sempre meno ai Mondiali di Vela 2018. Un appuntamento fondamentale, perché è vero che le rassegne iridate delle classi olimpiche si tengono ogni anno, ma i Campionati che scatteranno il 2 agosto ad Aarhus hanno un sapore fondamentale: tutte le classi riunite per cominciare l’avventura verso Tokyo 2020. L’Italia si presenta col desiderio di far bene. Dopo la delusione di Rio il quadriennio olimpico è cominciato alla grande e ...

Vela - Mondiali 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia. Obiettivo vittoria per Ruggero Tita e Caterina Banti. Flavia Tartaglini da podio : L’Italia della Vela si appresta a vivere il grande appuntamento di questa stagione. Ad Aarhus, in Danimarca, vanno in scena i Mondiali delle classi olimpiche. Un totale di oltre 1.100 equipaggi, tutti insieme per un appuntamento che si rinnova ogni quattro anni e che rappresenta il primo passo verso le Olimpiadi (le rassegne iridate delle singole classi sono a cadenza annuale). In Danimarca, infatti, saranno assegnati i primi pass per ...

Vela - Mondiali 2018 : i convocati dell’Italia. Partono le qualificazioni per le Olimpiadi di Tokyo 2020 : A poco meno di due anni dalle prossime Olimpiadi estive, tra pochi giorni inizierà l’assegnazione dei primi pass per Tokyo 2020. Ad Aarhus (Danimarca) si svolgeranno dal 2 al 12 agosto i Mondiali di Vela riservati alle classi olimpiche. Ciascuna assegnerà diversi tickets per il Giappone. Di seguito il dettaglio per ciascuna gara: RS:X maschile: primi 10 RS:X femminile: prime 10 Laser: primi 14 Laser Radial: prime 18 Finn: primi 8 470 ...

Vela – Mondiali Giovanili Laser 4.7 : Chiara Benini Floriani d’oro : Chiara Benini Floriani d’oro e Giorgia Cingolani medaglia di bronzo ai Mondiali Giovanili Laser 4.7 Chiara Benini Floriani (FV Riva) è Campionessa del Mondo 2018 per la classe Laser 4.7 giovanile grazie alla medaglia d’oro vinta stamane nelle acque della Baia di Danzica alla sua prima uscita internazionale. Medaglia di bronzo per l’altra azzurra Giorgia Cingolani (CV Torbole). I due prestigiosi piazzamenti sono frutto ...

Vela – Mondiali giovanili : 382 atleti alla 48ª edizione : 2018 Youth Sailing World Championship: oggi le prime regate della 48ª edizione Cominciano oggi, alle 12.00 ora locale (18.00 in Italia), le regate del 48esimo Campionato Mondiale di Vela Giovanile con 382 giovani atleti tra i 16 ed i 19 anni, provenienti da 66 Nazioni, che si sfideranno fino a venerdì 20 luglio nelle acqua americane del Golfo del Messico a Corpus Christi, in Texas. Il Campionato Mondiale di Vela Giovanile è l’evento più ...

Vela – Mondiali Yngling : la spunta NED 255 a Riva del Garda : Mondiali classe Yngling a Riva del Garda: tra i tre olandesi la spunta NED 255 con Moorman Kaj al timone Alla Fraglia Vela Riva, dopo la giornata di riposo in cui i partecipanti al Campionato del Mondo Yngling hanno approfittato per fare una gita in battello sul lago di Garda, la giornata finale di regate ha offerto agonismo puro dato che le prime tre posizioni si sono giocate con le ultime due, decisive regate sulle 10 disputate. Ad un ...

Mondiali Russia 2018 - Rakitic sVela : “partita super - con 39 di febbre” : Mondiali Russia 2018, Rakitic ha contribuito a portare la sua Croazia in finale nonostante una condizione fisica non certo ottimale nella serata di ieri Il centrocampista della Croazia, Ivan Rakitic, ha rivelato di aver avuto la febbre alta la sera prima della partita che la Croazia ha vinto contro l’Inghilterra nelle semifinali della Coppa del Mondo in Russia. “In questo momento sono abbastanza stanco, ho avuto un po’ di ...

Mondiali Russia - Maradona è sicuro : “Mbappé riVelazione” : L’ex stella del calcio mondiale Diego Armando Maradona ha confessato che non aveva “nessuna speranza” con l’Argentina prima della Coppa del Mondo in Russia per problemi interni ed ha elogiato l’attaccante francese, Kylian Mbappé, considerandolo la rivelazione del torneo. “E’ un Mondiale che non ci lascia grandi gesti di tecnica individuale, ma ha visto alcune squadre che volevano mostrare di più di quello che avevano e non hanno dato il ...