Vela – AArhus World Championships 2018 | il riassunto della giornata di ieri

(Di domenica 5 agosto 2018)Championshipentrano in gara anche 49er E 49er FX: tutti in linea con il programma Un’altra belladiadper i Campionati del Mondo unificati delle classi olimpiche, dove si assegnano ben il 40% delle qualifiche per Tokyo 2020.erano 7 le classi in acqua: Finn, 470 maschile e femminile, Laser, Laser Radial, 49er e 49er FX, domani i primi tre saranno in riposo e partiranno invece le prove di RS:X maschile e femminile, Nacra 17 e gli IKA – Formula Kite. I velistihanno dovuto affrontare vento da terra un po’ oscillante e condizionato dal frequente passaggio di nuvole che hanno reso interessanti i campi di regata. Nei Laser Giovanni Coccoluto (SV Guardia di Finanza), dopo il primo posto di, è scivolato su un 42esimo, che scarta, cui segue un nono che lo fa indietreggiare di sole tre posizioni in 26esima; Marco Gallo (SV ...