Vazanze | il Codacons | “In 10 anni la spesa degli italiani +18 3%”

(Di domenica 5 agosto 2018) Laper le vacanze estive sale in 10del 18,3%, sfiorando nel 2018 i 24 miliardi di euro. Lo afferma il, che ha elaborato uno studio sul settore turistico e che lancia oggi uno sportello per fornire assistenza e aiuto agliin vacanza. Dopodi crisi il comparto del turismo conferma nel 2018 la ripresa già avviata lo scorso anno, con una crescita sia delle partenze, sia delladelle famiglie, spiega l’associazione. Rispetto a 10fa il giro d’affari generato dalle vacanze estivecresce del 18,3%, passando dai 20,2 miliardi di euro del 2008 ai 23,9 miliardi di quest’anno. Sono 34 milioni gliche si concederanno una vacanza in questa estate 2018, ben 4 milioni di cittadini in più rispetto a diecifa, quando la crisi economica iniziò a far sentire i propri effetti in Italia. A pesare ...