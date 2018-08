Vaccini | se slitta il Milleproroghe a scuola servirà l' autocertificazione

Rinvio Vaccini - le Regioni : 'ricorso alla Consulta'. Se slitta il Milleproroghe - autocertificazione : La ministra Grillo rassicura: 'nessun passo indietro su obbligo vaccinale'. Intanto fa discutere la proposta di inserire i bambini immunodepressi nelle classi degli alunni vaccinati -

Vaccini - a scuola con l'autocertificazione se slitta il Milleproroghe - : Con l'avvicinarsi della pausa estiva è quasi certo il rinvio a settembre per l'approvazione del decreto. In questo caso i genitori dovranno comunque presentare l'autocertificazione

Vaccini - l'Ordine dei medici contro lo slittamento : 'Rispettate la scienza' : Reagisce contro il provvedimento grillino sui Vaccini l'Ordine dei medici. 'Sulle vaccinazioni lanciamo un appello al Parlamento, perché, nelle sue decisioni, rispetti sempre la scienza e metta il ...

Vaccini - l’obbligo slitta. Anche Trizzino (M5S) si dissocia : «Ho visto tanti bimbi morire» : Giorgio Trizzino, senatore del M5s e direttore sanitario dell’ ospedale Civico di Palermo, esprime dissenso sulla norma del Milleproroghe

Vaccini - malumori nel M5s per slittamento obbligo : messaggio sbagliato : Fattori, senatrice grillina: 'Un messaggio sbagliato, trucchetto da vecchia politica'. Trizzino, senatore M5s, direttore sanitario dell'ospedale di Palermo: 'ho visto morire bambini a causa del ...

Vaccini - anche senatore M5s Trizzino contro slittamento sull'obbligo - : Il direttore sanitario dell'ospedale Civico di Palermo esprime il suo dissenso sul voto del Senato che ha fatto slittare di un anno l'obbligo vaccinale nella scuola. Condivisa la scelta della collega ...