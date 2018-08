Vaccini | Salvini | “Educare e non obbligare” Cosa cambia dopo l' approvazione

Vaccini - Regioni pronte al ricorso. Salvini : 'Educare e non obbligare' | : L'approvazione in Senato di un emendamento al Milleproroghe fa slittare di 12 mesi l'obbligo di presentare la documentazione comprovante l'avvenuta vaccinazione. Renzi: "Si scherza col fuoco". Ma la ...

Vaccini - il Ministro Salvini : “Non sono un no-vax ma 10 sono troppi” : “Vaccini? Ho detto quello che ho sempre detto: non sono un no-vax, ho vaccinato i miei due figli, alcuni sono utili. Dico solo che dieci sono troppi. Al Ministro della salute ho chiesto solo il diritto a tutti i bimbi“: lo ha dichiarato il Ministro dell’Interno, Matteo Salvini, a Circo Massimo. L'articolo Vaccini, il Ministro Salvini: “Non sono un no-vax ma 10 sono troppi” sembra essere il primo su Meteo Web.

Vaccini - genitori contro Salvini : 'Lei è un padre - sia il ministro dei bambini' : Il tema è davvero forte e molto discusso. Davanti a certe notizie che meritano rispetto la cronaca a volte è titubante, ma le notizie vanno riportate per quello che sono, appunto informazione. Da un lato c'è il ministro dell'Interno con le sue dichiarazioni sulla pericolosità dei Vaccini, dall'altro ci sono le risposte di alcuni genitori che hanno perso un figlio o lottano quotidianamente contro l'immunodepressione. Il botta e risposta non si ...

Vaccini - lettera di una mamma a Salvini 'Dieci non sono troppi - l accompagno io a vedere a che cosa servono' : Caro Ministro Salvini, ho atteso qualche giorno prima di scrivere dopo le Sue esternazioni sui Vaccini . L'ho fatto consapevole del suo atteggiamento, che punta ogni giorno a proporre una nuova ...

Vaccini - lettera di una mamma a Salvini : "Dieci non sono troppi - l'accompagno io a vedere a che cosa servono" : La madre di una bambina immunodepressa scrive al ministro. "Lei è un padre, venga a conoscere l'inferno che vivono"

Vaccini : Salvini dà l’ok al ministro Grillo : Si è chiarito con il ministro della Salute Giulia Grillo sul tema dei Vaccini? “Totale fiducia nel ministro Grillo, mi interessa solo che tutti i bimbi possano esercitare il diritto di andare in classe”. Lo dice il vicepremier Matteo Salvini, interpellato a margine del question time alla Camera. Inoltre sul fronte delle vaccinazioni interviene anche il Board del Calendario Vaccinale per la Vita chiedendo di “tutelare i bambini ...

Ancora Vaccini : Salvini contrario e l’allarme della SIPPS : Torniamo a parlare di Vaccini dopo gli ultimi mesi tra nova e medici favorevoli, tra numeri e calo delle malattie. Si torna di nuovo a parlare dei Vaccini dopo che Matteo Salvini – leader della Lega e ministro dell’Interno – ha dichiarato durante una intervista che i 10 Vaccini obbligatori previsti un anno fa dal Decreto Lorenzin sono eccessivi e forse pericolosi. Prima di farvi leggere cosa pensa la SIPPS di questa marcia indietro, vediamo nel ...

Vaccini - il virologo : “Salvini ha usato una boutade per fini politici per innalzare i toni” : Il Prof. Fabrizio Pregliasco, virologo e Sovrintendente sanitario Istituto Galeazzi di Milano, è intervenuto questa mattina nel corso del programma “Genetica Oggi” condotto da Andrea Lupoli su Radio Cusano Campus. “Salvini ha usato in modo strumentale, per fini politici, una boutade per innalzare i toni e far parlare della questione. Siamo qui a discutere di una sciocchezza, lo stesso Movimento 5 Stelle nella persona del ...

Caro Sallusti - sbagli : sui Vaccini - ha ragione Salvini : Caro Sallusti, sbagli: sui vaccini, ha ragione Salvini – Sallusti sul Giornale fa una critica mica tanto piccola al ministro dell’interno Matteo Salvini. A Sallusti, Salvini va bene come sceriffo, non gli va bene come medico. Si riferisce, come si legge nell’editoriale, alla sparata di Salvini contro l’obbligo delle dieci vaccinazioni per poter andare a scuola. No, Caro Sallusti, stavolta non mi sei piaciuto. No, non ci ...

Lezzi : 'Su Vaccini e rom Salvini sbaglia. Nessun appoggio a Emiliano' : Quando si parla di salute dei cittadini la parola spetta per prima alla scienza'. Capitolo immigrazione. Come giudica la linea del Viminale? La sinistra del Movimento, da Fico in giù, sembra ...

Vaccini - Burioni risponde a Salvini : “Non sono inutili e tantomeno dannosi” : Le parole sull’utilità dei Vaccini di Matteo Salvini hanno sollevato una polemica senza precedenti su un tema già delicato e caldo. Stavolta a rispondere a Ministro dell’Interno è stato l’Istituto superiore di Sanità con un comunicato ufficiale."Le malattie prevenibili con i Vaccini tornerebbero. Anche se un'igiene migliore, il lavaggio delle mani e l'acqua pulita contribuiscono a proteggere dalle malattie infettive, queste malattie si ...

Vaccini : “la memoria è la chiave di volta”. L’invito al Vice Premier Salvini dall’editore e dal curatore di “Scientia et Causa” : Hanno lasciato una scia di polemiche sul web e sui social le dichiarazioni del Vice Premier Matteo Salvini sull’inutilità, pericolosità e dannosità di 10 Vaccini. Ma anche una proposta attiva e costruttiva, lanciata proprio su facebook: un incontro con i medici e gli scienziati della squadra di Scientia et Causa, per rispondere al Vice Premier sulla questione Vaccini. I Vaccini diventati obbligatori con il decreto legge del governo ...

Baroni : 'Sui Vaccini Salvini sbaglia' : La deputata di Forza Italia attacca il ministro dell'Interno: 'Credo nella medicina, mi ha salvato la vita'