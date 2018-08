Vaccini | Regioni pronte al ricorso Salvini | ' Educare e non obbligare'

Vaccini - per la scuola potrebbe tornare l'autocertificazione. Regioni sul piede di guerra : È caos sui Vaccini obbligatori per la frequenza a scuola. Cosa succederà a settembre, al rientro nelle aule, lo si capirà solo nei prossimi giorni. Senza l'approvazione definitiva, a questo punto ...

Vaccini - per la scuola potrebbe tornare l'autocertificazione. Regioni sul piede di guerra : Nessuno abbandona la scienza'. Intanto, oltre 22.000 firme per chiedere di 'superare rapidamente l'obbligo vaccinale e le esclusioni dei bambini 0/6 anni dai servizi per la prima infanzia' verranno ...

Vaccini - per la scuola potrebbe tornare l?autocertificazione. Regioni sul piede di guerra : È caos sui Vaccini obbligatori per la frequenza a scuola. Cosa succederà a settembre, al rientro nelle aule, lo si capirà solo nei prossimi giorni. Senza l'approvazione...

Rinvio Vaccini - le Regioni : 'ricorso alla Consulta'. Se slitta il Milleproroghe - autocertificazione : La ministra Grillo rassicura: 'nessun passo indietro su obbligo vaccinale'. Intanto fa discutere la proposta di inserire i bambini immunodepressi nelle classi degli alunni vaccinati -

Vaccini - Regioni contro il governo : "pronte a ricorrere alla Consulta" : Sui Vaccini il Piemonte contro il governo. Sul rinvio dell’obbligo vaccinale all’anno prossimo per l’iscrizione e la frequenza ai nidi e alle scuole dell’infanzia, il Piemonte avverte il Ministero della Salute che le Regioni sono pronte a ricorrere alla Consulta. "La proroga dell’obbligo vaccinale è un passo indietro" dice Antonio Saitta, assessore alla Sanità della regione Piemonte e coordinatore della Commissione Salute della conferenza ...

Vaccini - si rafforza il fronte delle Regioni contro il rinvio 'Pronti a ricorrere alla Consulta'. Autocertificazione se slitta il decreto : Le Regioni italiane - almeno quelle del centrosinistra - sono pronte a dare battaglia sul rinvio di un anno dell' obbligo vaccinale per materne e nidi. Con leggi regionali. Ma anche con un ricorso ...

Vaccini - Regioni pronte allo scontro : Non si placa la polemica sui Vaccini . Dopo l' appello dei medici al Parlamento perché, "nelle sue decisioni, rispetti sempre la scienza e metta il ministro della Salute, Giulia Grillo, nelle migliori ...

AUTOCERTIFICAZIONE Vaccini A SCUOLA SE SLITTA MILLEPROROGHE/ Video ultime notizie : Pd e Regioni contro Governo : VACCINI, ministro Grillo: "Nessun passo indietro su obbligo". ultime notizie, l'appello dell'Ordine dei Medici al Parlamento, bagarre politica su rinvio(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 19:40:00 GMT)

Vaccini - Regioni pronte a ricorrere alla Consulta contro lo stop all'obbligo : Alcune Regioni sono pronte a ricorrere alla Consulta contro il rinvio di un anno dell' obbligo vaccinale per materne e nidi. Ad annunciarlo è Antonio Saitta, assessore alla Sanità della Regione ...

Vaccini - Regioni pronte a ricorrere : 19.10 "La proroga dell'obbligo vaccinale è un passo indietro. Lavoriamo perché non passi in Parlamento, altrimenti siamo pronti a ricorrere alla Consulta: la Sanità non è una materia esclusiva di competenza dello Stato". Così Antonio Saitta, assessore alla Sanità della Regione Piemonte e Coordinatore della Commissione Salute della conferenza delle Regioni. "Vogliamo essere sentiti, serve una intesa con le Regioni", l'appello al ministro ...

Vaccini - Regioni pronte a ricorrere alla Consulta contro lo stop all'obbligo : Regioni pronte a ricorrere alla Consulta contro lo stop all'obbligo deciso con il Milleproproghe. Ad annunciarlo è Antonio Saitta, assessore alla Sanità della Regione Piemonte...

Vaccini - regioni fanno muro : "Ricorreremo alla Consulta" : L' Ordine dei Medici ha chiesto di 'rispettare la scienza' e le opposizioni promettono battaglia. Ieri il ministro della Salute, Giulia Grillo , ha assicurato che 'l'obbligo resta' ma per Di Maio e ...

Regioni contro Governo : “Vaccini - pronto ricorso Consulta”/ Ultime notizie video - “proroga un passo indietro” : Vaccini, ministro Grillo: "Nessun passo indietro su obbligo". Ultime notizie, l'appello dell'Ordine dei Medici al Parlamento, bagarre politica su rinvio(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 18:05:00 GMT)

Vaccini : Saitta - Regioni pronte a Consulta : ANSA, - TORINO, 5 AGO - "La proroga dell'obbligo vaccinale è un passo indietro. Lavoriamo perché non passi in Parlamento, altrimenti siamo pronti a ricorrere alla Consulta, perché la Sanità non è una ...