: Sui #vaccini non si deve arretrare di un passo. Il Lazio è tra prime Regioni per coperture, bisogna continuare semp… - nzingaretti : Sui #vaccini non si deve arretrare di un passo. Il Lazio è tra prime Regioni per coperture, bisogna continuare semp… - HuffPostItalia : Sui vaccini le Regioni sono pronte a ricorrere alla Corte Costituzionale - eziomauro : Vaccini, contro il rinvio dell'obbligo si rafforza il fronte delle Regioni: 'Siamo pronti a ricorre… -

"La proroga dell'obbligo vaccinale è un passo indietro. Lavoriamo perché non passi in Parlamento, altrimenti siamo pronti aalla Consulta: la Sanità non è una materia esclusiva di competenza dello Stato". Così Antonio Saitta, assessore alla Sanità della Regione Piemonte e Coordinatore della Commissione Salute della conferenza delle. "Vogliamo essere sentiti, serve una intesa con le", l'appello al ministro Grillo.(Di domenica 5 agosto 2018)