Vaccini | Regioni pronte a ricorrere alla Consulta contro lo stop all' obbligo

Sui Vaccini le Regioni sono pronte a ricorrere alla Corte Costituzionale : "La proroga dell'obbligo vaccinale è un passo indietro. Lavoriamo perché non passi in Parlamento, altrimenti siamo pronti a ricorrere alla Consulta, perché la Sanità non è una materia esclusiva di competenza dello Stato". Lo afferma Antonio Saitta, assessore alla Sanità della Regione Piemonte e Coordinatore della Commissione Salute della conferenza delle Regioni, che, interpellato dall'ANSA, rinnova ...

Vaccini - cinque regioni si ribellano : 'Da noi l'obbligo resterà' : A sorpresa Zingaretti ha trovato, su questo specifico tema, il sostegno di Fratelli d'Italia, la consigliere regionale Chiara Colosimo ha osservato: 'La scienza è scienza, giù le mani dai bambini'. ...