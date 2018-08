Vaccini | Regione contro governo | Nessun rinvio | ci opporremo

Regione Lazio - Vaccini - M5S presenta "sua" riforma. Iss : "Seri problemi di scientificità" : La proposta prevede più informazione, analisi pre e post inocu Lazio ne, e una quarantena da scuola di 4-6 settimane. "Ma così seri rischi per la salute". Fimmg: "Torniamo indietro di 100 anni"

Vaccini - tutte le novità della circolare : così cambia l'autocertificazione regione per regione : Dove già esiste l'anagrafe vaccinale procedure ancora più semplicate. E per chi non ha adempiuto agli obblighi basta una dichiarazione sostitutiva