Vaccini obbligatori | l’Ordine dei Medici | “no al rinvio dell’obbligo per le scuole | il

Vaccini obbligatori - medici contrari alla proroga : Dal presidente dei camici bianchi un appello contro l'emendamento che concede l'iscrizione alla scuola dell'infanzia e ai nidi anche senza certificato vaccinale

Vaccini - la Grillo annuncia : "Sull'obbligatorietà decide il Parlamento" : Il ministro della Salute Giulia Grillo ha annunciato, davanti alle Commissioni parlamentari preposte, che la modifica della legge sui Vaccini non arriverà per il tramite di un decreto legge . Il tutto ...

Vaccini/ Obbligatori o no? Scopriamo perchè e a cosa servono (SuperQuark) : Vaccini, sì o no? L'Italia è uno dei paesi che ancora si divide su questo argomento e non è stato in grado di dare una risposta. Intanto aumentano i focolai di morbillo. (SuperQuark)(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 08:15:00 GMT)

Vaccini - Ministro Grillo : “L’obbligatorietà si può graduare” : “L’obbligatorietà del vaccino si può graduare. Si può graduare nell’intensità, si può graduare nel tempo, si può graduare anche a livello territoriale. Perché ci sono regioni che hanno coperture vaccinali altissime e regioni che le hanno molte più basse. Quindi magari prevedere degli interventi mirati. Questo è razionale di buon senso, non fare un decreto che all’improvviso mette dieci Vaccini obbligatori quando il giorno prima ce ne erano ...

Giulia Grillo : "Mio figlio farà i 10 Vaccini - ma non perché sono obbligatori. Informeremo meglio i no vax" : Qualche giorno ha rivelato di aspettare un bambino e al figlio farà fare tutte le vaccinazioni. Il ministro della Salute, Giulia Grillo, intervistata da Vanity Fair, racconta la sua vita e il suo lavoro: dalla gravidanza agli studi di medicina, dalla passione per il windsurf al legame con la sua terra, la Sicilia. Ripercorre la sua carriera politica e parla a lungo dei vaccini. I suoi primi annunci, con la proroga dell'autocertificazione ...

'Obbligatorietà flessibile sui Vaccini' - la ministra Giulia Grillo - : Roma, 5 lug., askanews, - Con la nuova legge allo studio 'non manterremo l'Obbligatorietà dei vaccini come previsto oggi, altrimenti non cambieremmo la legge'. Lo ha annunciato la ministra della ...

Vaccini - Ministro Grillo : “La circolare non tocca l’obbligatorietà. Per la scuola basta l’autocertificazione” : “La circolare non tocca l’obbligo, sarà un tema di discussione parlamentare“: lo precisa il Ministro della Salute, Giulia Grillo, in conferenza stampa con il Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, Presso il Ministero della Salute. “Era necessario intervenire perché non era stata fatta l’anagrafe nazionale dei Vaccini, sulla quale abbiamo lavorato alacremente. A breve avremo il testo“. “Basterà ...

Vaccini obbligatori a scuola - il governo studia una proroga per la scadenza del 10 luglio : Vaccini obbligatori per poter frequentare la scuola, il governo prepara una proroga. È ormai probabile che la scadenza del 10 luglio venga posticipata a fine anno. Nessun passo indietro, ma cinque mesi in più...

Vaccini obbligatori - governo valuta la proroga della scadenza del 10 luglio per presentare i certificati a scuola : prorogare la scadenza del 10 luglio, data ultima per presentare “la documentazione comprovante l’effettuazione dei Vaccini obbligatori” ai fini dell’iscrizione alla scuola dell’obbligo per l’anno 2018/19. Secondo quanto scrive l’Ansa, è la prima misura in merito sul tavolo del governo, in attesa di discutere più approfonditamente “la tematica del giusto equilibrio tra il diritto all’istruzione e ...

BIMBA NON VACCINATA MUORE A 6 ANNI/ Video - "I Vaccini devono essere obbligatori" : l’appello del padre : BIMBA non VACCINATA MUORE a 6 ANNI a causa della Meningite di tipo C: il drammatico racconto del padre e un accorato appello a Salvini affinchè i vaccini siano obbligatori.(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 17:36:00 GMT)

Vaccini obbligatori fanno litigare M5S e Lega : "Il Movimento è a favore" : Secondo l'onorevole del M5S la politica invece deve gestire le "scoperte" della scienza medica garantendo l'equità di accesso dei cittadini ad usufruirne e deve garantire che ci sia personale formato ...

Obbligatori - necessari : cosa dice la legge sui Vaccini : Dieci vaccini Obbligatori per l'iscrizione a scuola da 0 a 16 anni. Pena la non iscrizione fino ai 6 anni, e il pagamento di multe per i genitori dai 6 anni in poi. È previsto l'obbligo di ...

Vaccini - è polemica : per Salvini “10 obbligatori sono inutili” - botta e risposta con Burioni - alt di Grillo e Di Maio : Di Vaccini e conseguente obbligo se n’è già ampiamente discusso lo scorso anno, quando in seguito a un preoccupante aumento dei casi di morbillo, si era reso necessario re-introdurne l’obbligatorietà al fine di garantire l’immunità di gregge. Il Decreto Legge sulla prevenzione vaccinale è stato approvato il 7 giugno 2017, causando non poche polemiche e proteste dei no-vax. A poco più di un anno, il tema ritorna a fare ...