Vaccini | non si placa la polemica De Luca | netta contrarietà al rinvio dell' obbligo

Martina - Pd - : 'La salute non si rinvia - via alla petizione per i Vaccini' : Non si combatte la scienza, si combattono le malattie. Il diritto alla salute dei bambini non si rinvia'.

Vaccini : Lorenzin - Stato non garantisce più salute pubblica : 'Sconvolge -aggiunge- l'assenza di strategia sanitaria del governo che fa una politica dei due forni, creando solo confusione e incertezza su una materia che dovrebbe rispondere solo a criteri ...

Vaccini - slitta l'obbligo per iscriversi a scuolaRonzulli : seguono stregoni e non scienziati : Il via libera al rinvio arriva dal Senato: a votare contro la maggioranza anche la grillina Elena Fattori. I senatori M5s: "l'obbligo dei Vaccini non viene minimamente intaccato". Ma la polemica non si ferma.

Vaccini - salta obbligo a settembre : bambini non vaccinati non saranno esclusi da nidi e materne : salta l'obbligo vaccinale per i bambini da zero a sei anni (per asilo nido e scuole materne) per il prossimo anno scolastico che inizierà a settembre. L'obbligo viene rinviato all'anno scolastico 2019/2020. I bambini le cui famiglie non hanno presentato la documentazione che attesti l'avvenuta vaccinazione non verranno quindi esclusi dalle scuole.Continua a leggere

Piero Angela parla dei Vaccini : "Quando non c'erano - c'erano i morti " - VIDEO - : Il fatto che sempre più persone non si fidino della scienza e diano credito alle non competenze, non è di buon senso né intelligente.' Siete d'accordo con lui Unimamme? Condividi su: WhatsApp

Piero Angela : "Quando non c'erano i Vaccini - c'erano i morti. Non fidarsi della scienza non è intelligente" : "L'autocertificazione? Un po' come per le tasse. Se bastasse l'autocertificazione...". Nella puntata del 25 luglio del suo Superquark, Piero Angela ha dato spazio ai vaccini, un tema caldo che lui ha affrontato "dall'unico punto di vista possibile": quello scientifico. I dati, gli studi sconfessano la paura di molti verso questo tipo di prevenzione. Ne parla in un'intervista rilasciata al Corriere della sera:"I vaccini hanno salvato e salvano ...

Non c’è legame tra Vaccini e autismo : la Cassazione nega l’indennizzo a una famiglia : La Corte suprema di Cassazione ha negato un indennizzo richiesto da un padre, convinto che il figlio fosse diventato autistico dopo la somministrazione del vaccino Cinquerix (contro difterite, haemophilus influenzae b, pertosse, poliomielite e tetano) e del vaccino Engerix B (contro l’epatite di tipo b).-- I fatti risalgono al 2001 e l’uomo ha agito contro il ministero della Salute e contro la regione Campania, appellandosi alla legge 210 del ...

La Cassazione conferma : "Non c'è nesso tra Vaccini e autismo" : Lo hanno già detto varie volte i medici, ora lo ribadisce la Cassazione: non c'è alcun nesso tra l'autismo e i vaccini. Nel caso specifico la Corte ha respinto la richiesta di indennizzo, avanzata dal padre di un ragazzo con disturbi autistici, per presunti danni derivanti da vaccini. "Non è configurabile un nesso causale" tra la malattia e la vaccinazione, spiega la Corte. Il genitore del ragazzo sosteneva che la patologia del figlio fosse ...

I Vaccini non provocano l'autismo : "no" al risarcimento chiesto da un papà per il figlio : La Cassazione smentisce ancora una volta l'esistenza di un presunto legame tra autismo e vaccini. I giudici della Corte hanno infatti respinto una richiesta di indennizzo, avanzata...

I Vaccini non provocano l’autismo - la Cassazione rifiuta il risarcimento : “Nessun legame” : Respingendo la richiesta di risarcimento avanzata dal padre di un bambino autistico, i giudici della Corte di Cassazione hanno stabilito che non esiste alcun nesso tra le vaccinazioni obbligatorie e l'insorgenza di patologie dello spettro autistico: "Non è configurabile un nesso causale tra la malattia e la vaccinazione".Continua a leggere

Vaccini - Cassazione conferma : non c'è nesso con autismo - no a risarcimento : Ancora un 'no' della Cassazione a una richiesta di indennizzo, avanzata dal padre di un ragazzo con disturbi autistici, per presunti danni derivanti da Vaccini. "Non è configurabile", osserva la Corte, un "nesso causale" tra la malattia e la vaccinazione.I giudici di 'Palazzaccio' hanno così rigettato il ricorso del genitore, il quale sosteneva che la patologia del figlio fosse ...

Cassazione : tra autismo e Vaccini non c'è alcun "nesso causale" : La Cassazione smentisce ancora una volta che esista un legame tra autismo e vaccinazione. I giudici della Corte hanno infatti respinto una richiesta di indennizzo, avanzata dal padre di un ragazzo con disturbi autistici, per presunti danni derivanti da vaccini."Non è configurabile", osserva la Corte, un "nesso causale" tra la malattia e la vaccinazione. I giudici di 'Palazzaccio' hanno così rigettato il ricorso del genitore, il ...

Giulia Grillo : "Mio figlio farà i 10 Vaccini - ma non perché sono obbligatori. Informeremo meglio i no vax" : Qualche giorno ha rivelato di aspettare un bambino e al figlio farà fare tutte le vaccinazioni. Il ministro della Salute, Giulia Grillo, intervistata da Vanity Fair, racconta la sua vita e il suo lavoro: dalla gravidanza agli studi di medicina, dalla passione per il windsurf al legame con la sua terra, la Sicilia. Ripercorre la sua carriera politica e parla a lungo dei vaccini. I suoi primi annunci, con la proroga dell'autocertificazione ...