Vaccini | no vax alla riscossa sui social tra minacce a Burioni e ' trucchi'

Vaccini - mamma no-vax contro Roberto Burioni : “So dove vai al mare - spero che affoghi”. Lui : “Squadrismo” : “Ho saputo che vai al mare al n… prego di non incontrarti e in cuor mio spero che affoghi!”, è quanto ha augurato una mamma “No vax” su Facebook, al virologo riminese Roberto Burioni, da sempre a favore delle terapie vaccinali. Un post che ha scatenato molti commenti, alcuni anche pesanti di invito ad “andarlo a salutare”. Tanto che, dopo la segnalazione di alcuni colleghi milanesi del medico, è stata ...

Vaccini - cresce nel M5s la fronda pro vax - Trizzino : obbligo è necessario - Giulia Grillo : nessun passo indietro : Lanciamo un appello al Parlamento perché rispetti la scienza". Giulia Grillo: "Bambini continueranno a dover essere vaccinati" - Sulla questione è infine intervenuta la ministra della Salute Giulia ...

Vaccini - governo impugna legge pugliese sull’obbligo per gli operatori sanitari. Fi : “M5s-Lega confermano linea no-vax” : Sui Vaccini regioni contro governo e viceversa. Dopo il caso della Toscana, che si dice pronta a varare una propria legge e alza le barricate contro l’approvazione dell’emendamento al decreto Milleproroghe che rinvia al 2019 l’obbligo di vaccinazione per l’iscrizioni a nidi e scuole dell’infanzia, un altro scontro si consuma in Puglia. Questa volta a muoversi è proprio il governo che ha impugnato la legge regionale 27 sull’obbligo vaccinale per ...

Vaccini : slitta obbligo. Iss : 'scelta pericolosa'. Pd : 'vittoria no vax'. M5s : difeso diritto alla scuola' : Al Senato passa nel milleproroghe lo slittamento di un anno dell' obbligo vaccinale per la scuola d'infanzia e i nidi. Il Pd attacca. Il M5s replica: 'tutti i bambini hanno diritto ad andare a scuola'.

Piero Angela contro i no-vax : "Senza i Vaccini c euro erano i morti euro " : Come al solito, con garbo e intelligenza, Piero Angela difende a spada tratta la scienza, mantenendo sempre un occhio lucido e vigile su quello che è il sentito dire dell'opinione pubblica di questi ...

Piero Angela dà una lezione ai no vax : "Il mondo senza Vaccini? Un incredibile numero di morti e invalidi" : Ieri sera "Superquark", su Rai 1, ha vinto il prime time e con uno share del 14,9 per cento è stato il programma più visto della prima serata. Su questo dato si potrebbe anche sorvolare. Se non che nella puntata di ieri Piero Angela ha dato ai no vax una lezione: un servizio di qualità sull'utilità

Vaccini - M5S stop obbligo ed esami vaccinali/ Ultime notizie - ecco il contenuto della proposta no vax : Vaccini, M5s stop obbligo e esami prevaccinali: Davide Barillari e Roberta Lombardi e la proposta free vax. E' stata depositata una proposta di legge per andare a revisionare il sistema.(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 10:55:00 GMT)