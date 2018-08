Vaccini | mamma no vax contro Burioni | Spero che affoghi

Vaccini - la senatrice M5s alla ministra 'Da mamma a mamma - non dimentichi i bimbi fragili come il mio' : Lei per suo figlio non ha avuto scelta. E il tema dei Vaccini lo sente particolarmente, soprattutto in un momento in cui in discussione c'è l'obbligatorietà delle vaccinazioni che, come ha spiegato la ...