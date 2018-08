Vaccini | Giulia Grillo | ' Sono un medico | il resto sono chiacchiere da bar'

Vaccini - Giulia Grillo : Nessun passo indietro. L'Ordine dei Medici avverte : Si rispetti la scienza : Teleborsa, - "Nessun passo indietro sull'obbligo vaccinale". Per essere iscritti ai nidi e alla scuola dell'infanzia i bambini dovranno essere vaccinati e i genitori "dovranno ancora presentare le ...

Vaccini - Giulia Grillo : "Nessun passo indietro"/ Ultime notizie : ministro - "garantiremo bambini immunodepressi" : Al Senato della Repubblica passa l'emendamento che fa slittare di dodici mesi l'obbligo di presentare i certificati vaccinali per l'iscrizione alla scuola dell'infanzia. (Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 22:53:00 GMT)

Vaccini - GIULIA GRILLO : "NESSUN PASSO INDIETRO" Ultime notizie : il ministro - "sono chiacchiere da bar" : Al Senato della Repubblica passa l'emendamento che fa slittare di dodici mesi l'obbligo di presentare i certificati vaccinali per l'iscrizione alla scuola dell'infanzia. (Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 22:01:00 GMT)

Vaccini - cresce nel M5s la fronda pro vax - Trizzino : obbligo è necessario - Giulia Grillo : nessun passo indietro : Lanciamo un appello al Parlamento perché rispetti la scienza". Giulia Grillo: "Bambini continueranno a dover essere vaccinati" - Sulla questione è infine intervenuta la ministra della Salute Giulia ...

Vaccini - cresce nel M5s la fronda pro vax | Trizzino : obbligo è necessario | Giulia Grillo : nessun passo indietro : Lanciamo un appello al Parlamento perché rispetti la scienza". Giulia Grillo: "Bambini continueranno a dover essere vaccinati" - Sulla questione è infine intervenuta la ministra della Salute Giulia ...

Vaccini - M5S STOP OBBLIGO E ESAMI VACCINALI/ Ultime notizie - Giulia Grillo : "Terrorismo psicologico" : VACCINI, M5s STOP OBBLIGO e ESAMI preVACCINALI: Davide Barillari e Roberta Lombardi e la proposta free vax. E' stata depositata una proposta di legge per andare a revisionare il sistema.(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 17:15:00 GMT)

Giulia Grillo : «Cambio l?Agenzia del farmaco. Sanità - manager solo per merito. Vaccini? Sul morbillo attenzione alta» : Il nuovo direttore generale dell?Agenzia italiana del farmaco «sarà scelto in base a una selezione pubblica. Ho firmato l?avviso. Scocca l?ora della trasparenza»....

Giulia Grillo : «Cambio l?Agenzia del farmaco. Sanità - manager solo per merito. Vaccini? Sul morbillo attenzione alta» : Il nuovo direttore generale dell?Agenzia italiana del farmaco «sarà scelto in base a una selezione pubblica. Ho firmato l?avviso. Scocca l?ora della trasparenza»....

Giulia Grillo : "Mio figlio farà i 10 Vaccini - ma non perché sono obbligatori. Informeremo meglio i no vax" : Qualche giorno ha rivelato di aspettare un bambino e al figlio farà fare tutte le vaccinazioni. Il ministro della Salute, Giulia Grillo, intervistata da Vanity Fair, racconta la sua vita e il suo lavoro: dalla gravidanza agli studi di medicina, dalla passione per il windsurf al legame con la sua terra, la Sicilia. Ripercorre la sua carriera politica e parla a lungo dei vaccini. I suoi primi annunci, con la proroga dell'autocertificazione ...

Vaccini - senatrice M5S a Giulia Grillo : 'Autocertificazione? Le auguro che i genitori dichiarino il vero' : 'Le auguro che tutti quelli che firmano l'autocertificazione dichiarino il vero così potrà portare il suo bimbo al nido senza patemi d'animo'. Elena Fattori , senatrice del Movimento 5 Stelle , si ...

'Obbligatorietà flessibile sui Vaccini' - la ministra Giulia Grillo - : Roma, 5 lug., askanews, - Con la nuova legge allo studio 'non manterremo l'Obbligatorietà dei vaccini come previsto oggi, altrimenti non cambieremmo la legge'. Lo ha annunciato la ministra della ...

Vaccini - Giulia Grillo illustra la circolare : Il ministro della Salute 5 Stelle annuncia la sua gravidanza durante la conferenza stampa sul tema delle vaccinazioni obbligatorie in vista dell’apertura dell’anno scolastico 2018-2019

Vaccini - l’annuncio del ministro della Salute Giulia Grillo : “Aspetto un bambino e lo farò vaccinare” : E’ in attesa di un figlio e lo farà vaccinare. A rivelare la propria maternità è il ministro della Salute, Giulia Grillo, rispondendo ad una domanda in occasione di una conferenza stampa al dicastero sul tema delle vaccinazioni obbligatorie in vista dell’apertura dell’anno scolastico 2018-2019. Grillo ha affermato di aspettare un bambino, sottolineando la propria intenzione di vaccinarlo: “Se tutto va bene tra qualche mese nascerà il mio ...

Salvini contro l'obbligo di Vaccini a scuola. Il ministro della Salute Giulia Grillo frena : La politica 'non fà scienza, la scienza la fanno gli scienziati. La politica decide quale strumento vuole utilizzare, se vuole utilizzare l'obbligatorietà e in quale misura" Gelo di Di Maio, che cita ...