Vaccini | appello anche dell' Ordine dei medici

Vaccini - appello al Parlamento dell'Ordine dei Medici : "No al rinvio di un anno". Il ministro Grillo : " Nessun passo indietro sull'obbligo" : Si allarga la fronda nel M5S dopo l'approvazione dell'emendamento che fa slittare le sanzioni. Il deputato Trizzino, direttore dell'ospedale civico di Palermo: "Ho visto morire bambini per il morbillo, non per complicanze postvaccinali".