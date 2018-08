Vaccini | a scuola l’autocertificazione  sarà necessaria se slitta il Milleproroghe

Vaccini - a scuola con l'autocertificazione se slitta il Milleproroghe - : Con l'avvicinarsi della pausa estiva è quasi certo il rinvio a settembre per l'approvazione del decreto. In questo caso i genitori dovranno comunque presentare l'autocertificazione

Vaccini a scuola - medici contrari a proroga. Il ministro : l'obbligo resta : Dall'ordine dei camici bianchi un appello contro l'emendamento che concede l'iscrizione alla scuola dell'infanzia e ai nidi anche senza certificato vaccinale. E anche nel M5s non tutti approvano

Vaccini a scuola - la ministra Grillo : "Nessun passo indietro - solo una sospensione per una delle sanzioni" : "Speravo di non dover intervenire per l’ennesima volta sul tema delle vaccinazioni che da strumento di prevenzione primaria si sono trasformate in strumento di lotta politica a tratti con toni di guerra di religione. Con buona pace di tutti gli altri importanti argomenti della sanità pubblica a partire dalle ripetute aggressioni nei confronti del personale sanitario, che in troppi trascurano". Accusata da più parti ...

Vaccini - ordine dei medici : “No al rinvio dell’obbligo di presentare i certificati per l’iscrizione alla scuola materna e ai nidi” : L’ordine dei medici si oppone all’emendamento sui Vaccini approvato con il decreto Milleproroghe. “No al rinvio di un anno dell’obbligo di presentare i certificati vaccinali per l’iscrizione alla scuola dell’infanzia e ai nidi”, è la posizione espressa dal presidente della Federazione nazionale, Filippo Anelli. L’emendamento, afferma, “non risponde all’evidenza scientifica circa la necessità delle vaccinazioni. ...

Vaccini - deputato M5s Trizzino contro deroghe : 'Ho visto bambini morire' - Medici : 'No a rinvio obbligo per scuola' : "Ho visto bambini morire a causa di morbillo e meningite, ma non ho mai visto bambini perdere la vita a causa di complicanze post Vacciniche", scrive Trizzino in un messaggio rimosso e poi ...

Vaccini - slitta l'obbligo per la scuola | Ira dei medici : "Il Parlamento rispetti la scienza" : Ok al rinvio per scuole dell'infanzia e nidi, ma la polemica non si ferma. Insorge l'ordine dei medici: "L'emendamento - afferma una nota - non risponde all'evidenza scientifica circa la necessità delle vaccinazioni"