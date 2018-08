VACANZE ESTIVE 2018/ Come evitare le "fregature" nelle offerte last minute : VACANZE ESTIVE 2018. In tanti hanno voglia di partire, magari sfruttando un'offerta last minute. Come evitare brutte sorprese? LORENZO DORNETTI ce lo spiega(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 06:08:00 GMT)BITCOIN/ Il segreto del successo sta tutto nel cervello, di L. DornettiIL SUD GIÀ E NON ANCORA/ Perché oggi i meridionali scappano nel Regno Unito?, di M. Murano

Truffe estive - come difendersi dai raggiri delle VACANZE : Estate, tempo di vacanze e di relax. E' per questo che, approfittando della stanchezza dopo un'intera stagione di lavoro, i professionisti della truffa si cimentano in nuovi espedienti. Per questo ...

VACANZE ESTIVE - traffico da bollino rosso sulle autostrade : Ultimo weekend di luglio, partenza per milioni di Italiani: traffico e code su quasi tutte le autostrade. Attenzione ai nuovi tutor, in funzione da ieri. L'estate comincia adesso: ondata di caldo intenso in arrivo.

VACANZE : 24 milioni gli italiani che durante le ferie estive 2018 si spostano in auto : Da un’elaborazione del Centro Studi Continental sulla base dei dati dell’Osservatorio Findomestic sugli italiani che vanno in ferie e dei più recenti dati Istat sui mezzi di trasporto utilizzati per i viaggi di vacanza, è emerso che sono circa 24 milioni gli italiani che durante le ferie estive 2018 si spostano in auto. Dall’elaborazione del Centro Studi Continental emerge anche che gli italiani che utilizzano pullman e autobus ...

Rimettersi in forma al rientro dalle VACANZE estive : ... tonificandosi, dimagrendo ed eliminando le tossine con un metodo che fonde la moderna scienza della nutrizione con i rimedi millenari della medicina tradizionale cinese come l'agopuntura, la ...

“Ferie cancellate”. Niente VACANZE ESTIVE per Barbara D’Urso. Ecco perché : Che Barbara D’Urso sia una vera stakanovista e un vulcano di energia sono cose nota. Ma quando sono andati in pausa estiva i suoi Pomeriggio Cinque e Domenica Live, si pensava che anche per la conduttrice instancabile fosse arrivato il momento del meritato riposo. A maggior ragione dopo una stagione televisiva intensissima come l’ultima, tra il Grande Fratello, le dirette dal lunedì al venerdì con il salotto pomeridiano su ...

Barbara D'Urso costretta a rinunciare alle VACANZE ESTIVE per amore di Mediaset : Barbara D'Urso ha dovuto dire no alle vacanze estive per amore di Mediaset, l'azienda dove lavora da oltre trent'anni. Intervistata dal settimanale 'Tv Sorrisi e Canzoni', la conduttrice partenopea ha rivelato che quest'anno non staccherà la spina dagli impegni lavorativi neppure durante il periodo estivo, dato che sarà impegnatissima sul set del revival de 'La dottoressa Giò', la fiction di grande successo trasmessa a fine anni '90 su Rete ...

VACANZE ESTIVE - pochi soldi : 8 milioni di italiani devono rinunciarci : La crisi economica continua a farsi sentire sulle scelte degli italiani. Circa 8 milioni di loro infatti dovranno rinunciare alle Vacanze estive, proprio a causa delle difficoltà economiche. Lo rivela un'indagine a campione dell'istituto di ricerca mUp Research.Le Vacanze estive degli italianiSecondo questa analisi, circa il 64% di coloro che non partirà (circa 5,3 milioni di italiani) resterà a casa proprio per le precarie condizioni ...

BlaBlaCar lancia la nuova campagna per le VACANZE estive : “La libertà di partire domani”: per le vacanze estive, BlaBlaCar lancia la sua nuova campagna. Dopo il cambio d’immagine e l’introduzione del nuovo algoritmo di ricerca, BlaBlaCar presenta una nuova campagna che celebra la libertà di viaggiare A pochi mesi dal lancio del nuovo logo e del nuovo algoritmo di ricerca che rende i viaggi in auto condivisi capillari su tutto il territorio, dalle grandi città ai piccoli centri, BlaBlaCar lancia ...

VACANZE ESTIVE : svizzeri continuano a preferire sud Europa : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Turismo : genitori veneti stressati da VACANZE ESTIVE per colpa dei social media (2) : (AdnKronos) - Sensi di colpa. Alle pressioni causate dai social media, si aggiungono poi i sensi di colpa dovuti dal poco tempo che i genitori hanno a disposizione per stare con i propri figli (47%), quelli causati dal tempo che i bambini passano al chiuso (32%) o davanti alla TV (32%), e quelli cau

Turismo : genitori veneti stressati da VACANZE ESTIVE per colpa dei social media : Venezia, giu. (AdnKronos) - La scuola è finita da una settimana e tutti i bambini sono pronti ad appendere al chiodo libri e zaini per dedicarsi alle tanto attese vacanze estive. L’entusiasmo dei bambini però è inversamente proporzionale a quello dei genitori, che devono pensare a come gestire il te

Giulia De Lellis e Andrea Damante / Lei pronta alle VACANZE ESTIVE ma non c'è posto per il suo ex : è finita? : Giulia De Lellis e Andrea Damante, è davvero finita? Lei parla su Instagram delle sue vacanze estive ma non c'è posto per l'ex tronista in queste....(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 17:30:00 GMT)