Uomini e Donne Sonia Lorenzini | lite a Bali | si arriva alle mani | “Mio fidanzato cercava

Uomini E DONNE/ Foto - Sossio Aruta e Ursula Bennardo - amore a gonfie vele sui social (Trono Over) : UOMINI e DONNE trono over: amore a gonfie vele anche sui social per Sossio Aruta e Ursula Bennardo. Tina Cipollari annuncia il suo ritorno come opinionista.(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 07:35:00 GMT)

La malattia senza filtri di Luca Onestini (Uomini e Donne) - foto pubblicata su Instagram : Torna al centro dell'attenzione di numerosi commenti l'ex tronista del trono classico [VIDEO] di Uomini e donne: Luca Onestini. Il giovane ragazzo bolognese, che ha conquistato il cuore del pubblico di Canale 5 in to all'ultima esperienza televisiva nella casa del Grande Fratello VIP, ha recentemente pubblicato uno scatto sui social che sta ricevendo numerosi apprezzamenti emotivi. Come ben sappiamo, Luca soffre di una malattia della pelle di ...

Tina Cipollari potrebbe lasciare Uomini e Donne per un uomo : le indiscrezioni : Tina Cipollari, l'opinionista del programma pomeridiano condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne, a settembre potrebbe non tornare nel programma. Tale indiscrezione è stata diffusa dalla rivista Vero e la causa di questo possibile allontanamento sarebbe il suo attuale compagno, il ristoratore fiorentino Vincenzo. Tina Cipollari fidanzata con il ristoratore fiorentino Vincenzo, lo ra' per amore? Dopo la rottura ufficiale con il marito Kikò ...

Uomini E DONNE/ Video - Valentina Dallari torna a lavoro dopo la lotta all’anoressia (Trono Classico) : UOMINI e DONNE trono classico: Valentina Dallari continua la lotta contro l'anoressia, ma torna dietro la consolle da deejay: il Video che ha emozionato i fan.(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 07:05:00 GMT)

Beach rugby - Europei Mosca 2018 : tre vittorie a testa per Uomini e donne - domani si punta alle medaglie : Piovono successi per l’Italia del Beach rugby, impegnata a Mosca, in Russia, negli Europei: sia la nazionale maschile che quella femminile hanno chiuso con tre vittorie su tre la fase a gironi staccando il biglietto per la fase ad eliminazione diretta in programma domani. Gli uomini partiranno dai quarti, le donne dalle semifinali. Gli uomini nelle tre gare odierne hanno sconfitto, nell’ordine la Turchia per 12-0, la Croazia per ...

Uomini e Donne Oggi Clarissa Marchese : il messaggio per Federico è struggente - la reazione di Gregucci : Uomini e Donne Oggi, Clarissa Marchese: il messaggio per Federico è struggente, la reazione di Gregucci A Uomini e Donne si sono conosciuti e uniti, al di fuori del programma hanno consolidato il loro amore e sono volati in America, a breve convoleranno a nozze (si vocifera in primavera del 2019): Clarissa Marchese e Federico […] L'articolo Uomini e Donne Oggi Clarissa Marchese: il messaggio per Federico è struggente, la reazione di ...

Uomini e Donne - Aldo Palmeri : "Alessia fa grandi sorprese - di spessore" : Aldo Palmeri, intervistato da Uomini e Donne Magazine, in edicola questa settimana, ha tessuto le lodi della moglie Alessia Cammarota, che lo ha reso padre per ben due volte. Come uomo e marito, l'ex tronista del programma di Maria De Filippi si sente assai fortunato e appagato dopo tanti sacrifici ed una crisi matrimoniale rientrata senza non poche difficoltà: Alessia fa grandi sorprese, di spessore. Agli inizi della nostra conoscenza ...

Uomini e Donne - Tara Gabrieletto sbotta : “Basta insinuazioni su Cristian” : Tara di Uomini e Donne contro gli haters: “Non parlate più di Cristian” Alcuni anni fa Tara Gabrieletto ha partecipato al Trono Classico di Uomini e Donne come corteggiatrice. In quella circostanza ha conosciuto Cristian Gallella, innamorandosene perdutamente. Un amore corrisposto visto che quest’ultimo l’ha scelta. E a distanza di anni i due non solo stanno ancora insieme, ma si sono addirittura sposati. Ma al momento ...

Uomini e Donne - Francesca Del Taglia : "Zeno - nome scelto su mia proposta. Ci piaceva insieme a Brando" : Francesca Del Taglia, futura mamma bis del piccolo Zeno, ha svelato, al settimanale 'Uomini e Donne Magazine', in edicola, questa settimana, come sta vivendo l'attesa della seconda gravidanza con la preziosa collaborazione del compagno Eugenio Colombo: È come se fosse la prima volta. Le stesse immense sensazioni che provavo quando ero incinta di Brando. Ero convinta che sarei stata più sicura, ma l’attesa e l’ansia sono le stesse. Ci sono ...

MARIO SERPA VS CLAUDIO SONA/ L'ex tronista di Uomini e Donne guida cantando e passa col rosso : è bufera! : Dopo la frecciatina di CLAUDIO SONA, MARIO SERPA torna sui social e rilancia le accuse: "Io almeno non dico le str**zate" e davanti alle immagini con Giulia de Lellis rilancia...(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 19:15:00 GMT)

Uomini e Donne : Sara Pandini - fidanzata di Gianmarco Valenza : "Innamorata del suo sorriso" : Sara Pandini, fidanzata di Gianmarco Valenza, nelle scorse ore, ha risposto alle domande degli utenti di Instagram, curiosi di conoscere come è nata la loro relazione: Per farla breve Gianmarco frequentava il The Club di Milano e prendendo i cocktail sempre da me, ha iniziato a chiedermi di uscire. L’ho rimbalzato per otto mesi perchè non mi interessava ed ero fidanzata. Non gli è mai andata giù. ‘Ti chiederò di prendere un caffè tutti i ...

Canottaggio - l’Italia va veloce agli Europei di Glasgow : due trionfi con i 4 di coppia Uomini. Bronzo nel 2 senza donne : Il remo azzurro vola sulle acque del Strathclyde Country Park di Glasgow. Ai campionati Europei la Nazionale di Canottaggio raccoglie tre medaglie dalla prima giornata di finali. E in due casi si tratta di oro. In entrambi si tratta della specialità del quattro di coppia, la barca che nella storia ha dato le gioie più grandi all’Italia dei remi (a partire dal celebre trionfo alle Olimpiadi di Sydney nel 2000). La Nazionale infatti mette ...

Tiro a volo - Europei Leobersdorf 2018 : ITALIA DA SOGNO! Nel trap senior oro a squadre sia per le donne che per gli Uomini! : Pronto riscatto per l’ITALIA agli Europei di Tiro a volo di Leoberddorf, in Austria: nel trap senior arrivano due ori per gli azzurri. Si impongono infatti nelle prove a squadre sia tra le donne Jessica Rossi, Maria Lucia Palmitessa e Federica Caporuscio, che superano la Finlandia in semifinale e la Germania in finale, sia tra gli uomini Giovanni Pellielo, Mauro De Filippis ed Emanuele Buccolieri, che battono, nell’ordine, il Belgio ...

