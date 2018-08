Una rara malattia lo fa sembrare molto più vecchio | 11enne preso di mira dai bulli

LARA E MICHAEL - BIANCA ATZEI DALLA PARTE DELLA ZORZETTO/ Lei fa Una dedica a Fabio Ferrara (Temptation Island) : BIANCA ATZEI scrive a LARA Rosie ZORZETTO su Instagram dopo il suo falò di confronto a Temptation Island 2018. Giorgia Lucini attacca la single Rita Cardinale.(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 18:55:00 GMT)

Sabastiano Jano Ferrara - il “boss buono” : “La mafia è Una merda. Ragazzi - non fate come me” : L'ex boss mafioso Sebastiano "Jano" Ferrara si confida in esclusiva davanti alle telecamere di Fanpage.it. Racconta del suo storico arresto che vide scendere in piazza un migliaio di persone che protestavano e lo volevano libero e del suo pentimento, fino all'appello ai più giovani: "Non fate come me, si finisce morti o in galera"Continua a leggere

Ferrara - 26enne inseguito e colpito alla testa con Una lama : è gravissimo : Ferrara - Un giovane nigeriano di 26 anni è in coma farmacologico dopo essere stato selvaggiamente aggredito da un gruppo di altri immigrati, forse connazionali, che lo hanno inseguito in bici alla ...

West Nile - morto un anziano a Ferrara punto da Una zanzara infetta. Ecco i sintomi e cosa si rischia : Il virus West Nile fa una vittima: la puntura di una zanzara infetta ha provocato la morte di un uomo di 77 anni residente a Cento, già sofferente di problemi cronici cardiorespiratori, che ha perso ...

Ferrara - colpito dal virus West Nile a causa di Una zanzara infetta : muore dopo 3 giorni di agonia : Un uomo di Cento, nel Ferrarese, è morto all'ospedale di Cona dopo aver contratto il virus West Nile per una puntura di zanzara infetta. L'uomo era stato ricoverato il 24 luglio per una caduta, ma le sue condizioni sono peggiorate e gli è stata diagnosticata una meningoencefalite da West Nile.Continua a leggere

Colpita da Una rara malattia mangia-carne - 22enne ha solo il 10% di possibilità di sopravvivere : Ad Ashleigh Rees, 22enne scozzese, è stata diagnosticata una fascite necrotizzante - una condizione che ha un tasso di mortalità del 95 per cento. Da diverso tempo è relegata nella sua camera da letto senza possibilità di muoversi. I suoi genitori hanno aperto una pagina per la raccolta fondi con l'obiettivo di acquistarle una poltrona speciale.Continua a leggere

Eclissi totale di lUna del 27 luglio : con quale frequenza si verifica Una “LUna di sangue”? È rara? : Un’Eclissi totale di luna si verifica quando l’ombra della Terra impedisce alla luce solare di raggiungere la luna. Questo accade quando il sole, la Terra e la luna sono perfettamente allineati. L’assenza di luce ad illuminare la luna provoca sul satellite un colore rosso intenso. La NASA spiega: “L’esatto colore in cui appare la luna dipende dalla quantità di polvere e nubi nell’atmosfera. Se ci sono particelle extra nell’atmosfera, per esempio ...

Carrara - travolta e uccisa da treno : stava andando al parcheggio da Una scorciatoia / FOTO : Carrara, 23 luglio 2018 - Sarebbe stata un'imprudenza, poi rivelatasi fatale, la causa della morte di una donna di circa cinquant'anni. Risucchiata da un treno che andava ad alta velocità a poche ...

Lussazione sottosternale - cos'è/ La malattia rara che ha colpito Salvatore Pezzano non è Una fake news : Lussazione sottosternale, cos'è la malattia rara di cui soffre il 19enne Salvatore Pezzano. L'appello sui social affinchè possa trovare un chirurgo in grado di operarlo.(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 11:27:00 GMT)

Chiacago Med 2/ Anticipazioni del 20 luglio 2018 : Una rara infezione mette i medici in crisi! : Chicago MED 2, Anticipazioni del 20 luglio 2018, in prima Tv su Italia 1. Un'epidemia travolge l'ospedale; Choi entra in crisi con il familiare di un paziente. (Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 17:23:00 GMT)

CULTURA E TURISMO - 'Ferrara città teatro' è lo spazio dedicato al ComUnale Claudio Abbado e a compagnie e spazi teatrali ferraresi : ... un percorso per immagini - necessariamente parziale - che ripropone alcuni tra i tanti luoghi della città scelti dal Teatro Comunale come sedi di spettacoli teatrali, performances e concerti. ...

Marina di Carrara. Incidente in un deposito morto dipendente di Una ditta di autogru : Un quarantenne è morto mercoledì mattina in un deposito di marmi a Marina di Carrara. L’operaio è stato colpito da

I ragazzini salvati in Thailandia potrebbero soffrire di Una malattia molto rara : Hanno già affrontato delle prove difficilissime, riuscendo a sopravvivere per giorni al buio e all'umidità della grotta thailandese che li aveva inghiottiti. Una volta liberati, però, i 12 ragazzini e il loro allenatore potrebbero dover affrontare nuove sfide. Come riporta l'Abc, è possibile che i giovani abbiano contratto una malattia particolare, chiamata "malattia delle caverne" o "cave disease": si tratta di ...

Lunedì 9 luglio riunione del Consiglio comUnale di Ferrara : DELIBERE Assessore al Commercio Roberto Serra PG 77274/18 Regolamento sulle concessioni di aree per l'esercizio dei circhi e degli spettacoli viaggianti Presidente del Consiglio comunale Girolamo ...