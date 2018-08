Un sub morto e uno grave | tragedia nel lago di Como

Lago di Como - sub morto durante immersione. Un altro è grave : Lago di Como, sub morto durante immersione. Un altro è grave Per cause che i carabinieri stanno cercando di accertare i due sommozzatori hanno avuto delle difficoltà durante un'immersione: sono riusciti a risalire ma hanno perso conoscenza Parole chiave: ...

Tragedia sul lago di Como : un sub morto e uno grave durante un'immersione : Tragedia questa mattina nelle acque del lago di Como, a Nesso, dove un sommozzatore di 47 anni è morto e un altro è in gravi condizioni a causa di un imprevisto durante un'immersione. Per cause che i ...

Lago di Como - un sub morto e un altro in gravi condizioni - : Per cause che i carabinieri stanno cercando di accertare i due sommozzatori hanno avuto delle difficoltà durante un'immersione: sono riusciti a risalire ma hanno perso conoscenza

Infortuni : esplode bombola da sub - un morto a Palermo : Palermo, 13 lug. (AdnKronos) – Un uomo di 54 anni, P.L.P, è morto a Palermo nell’esplosione di una bombola da sub. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio in via Vincenzo Di Marco 17 all’interno di una ditta che si occupa dell’assistenza tecnica e del collaudo di attrezzature subacquee. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo, socio della ditta, mentre era intento a riparare la bombola è rimasto ...

Medico sub australiano riemerge dalla grotta Tham Luang e scopre che suo padre è morto : Il Medico e sub australiano che ha svolto un ruolo chiave nel salvataggio dei 12 ragazzi thailandesi e del loro allenatore è riemerso da Tham Luang ieri sera - tra gli ultimi a farlo - per apprendere poco dopo che suo padre si era spento in Australia mentre lui era nella grotta. Lo ha rivelato un suo collega nella clinica dove lavora in patria senza specificare la causa della morte, ma aggiungendo che l'uomo non era malato al momento ...

THAILANDIA - RAGAZZI NELLA GROTTA : OSSIGENO IN CALO/ Ultime notizie : sub morto - "completeremo missione per lui" : THAILANDIA, RAGAZZI NELLA GROTTA: OSSIGENO in CALO. Ultime notizie sui RAGAZZI intrappolati NELLA caverna: è morto un sub, le operazioni ripartono domani(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 00:15:00 GMT)