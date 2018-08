Un libro di ricette ufficiale di Fallout in arrivo?

eurogamer

(Di domenica 5 agosto 2018) Si parla sempre più spesso della cucina dei videogiocatori, ebbene è giusto che chi passa un certo numero di ore davanti al suo videogioco preferito assuma un'alimentazione corretta, e in tal senso potrebbe prestarsi particolarmente utile il nuovo libre didi, riporta PCgamer.Ildi cucina è stato scritto da Victoria Rosenthal, autrice che si prodiga indi tutto il mondo dei videogiochi, basti dare uno sguardo al suo blog. Tra queste ci sonodedicate a Zelda Breath To The Wild, la Cola di Enter the Gungeon, ed una raccolta di 78all'insegna dei Vault raccolti nel sopracitato ricettario.Le idee culinarie sono raggruppate in antipasti, zuppe, stufati, contorni, dessert, anche bevande come la Nuke-Cola.Read more…