“Umiliata…” 19 anni | cacciata dal centro commerciale Ecco la sua colpa

(Di domenica 5 agosto 2018) “Signorina, deve andarsene”. Così, sue due piedi, mentre era all’interno di unè stata allontanata dalla sicurezza. Il soggetto ‘pericoloso’ è una ragazza di 19appena che ha denunciato tutto su Facebook dove i commenti sono fioccati. A lasciare senza parole infatti è stato il motivo della: il suo abbigliamento.”A quanto pare gli uomini non riescono a contenersi,perché mi hanno”, ha scritto.Lo shop di Bel Air si è giustificato spiegando che il suo scopo era quello di mantenere un ambiente famigliare e chiunque indossi abiti che violano questa policy “è invitato ad andare via”.Stando a quanto riportato dalla Gibson su Facebook, il motivo per cui è stata mandata via ha a che fare con la sua forma fisica: evidentemente shorts così corti non sono accettati qualora vengano indossati da una ragazza in carne. Anche perché ...