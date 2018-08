U&D | Sara Affi Fella svela l' intervento subito | su Luigi dichiara | ' Non ho perso

Gossip U&D/ Sara di nuovo insieme con Francesco Monte dopo l'addio a Luigi : Potrebbe esserci del tenero tra Sara Affi Fella e Francesco Monte, entrambi ex protagonisti di Uomini e donne? E' questo l'ultimo rumors di questa calda estate italiana che impazza sul web e sui social e che sta facendo discutere tutti gli appassionati della trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi. [VIDEO] In queste ore, infatti, Sara e Francesco Monte sono riapparsi 'in coppia' sui social ed ecco che subito si è ipotizzato un possibile ...

Gossip U&D/ Sara di nuovo insieme con Francesco Monte dopo l'addio a Luigi : Potrebbe esserci del tenero tra Sara Affi Fella e Francesco Monte, entrambi ex protagonisti di Uomini e donne? E' questo l'ultimo rumors di questa calda estate italiana che impazza sul web e sui social e che sta facendo discutere tutti gli appassionati della trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi. In queste ore, infatti, Sara e Francesco Monte sono riapparsi 'in coppia' sui social ed ecco che subito si è ipotizzato un possibile flirt in ...

Sara Affi Fella - ex U&D - parla della sua malattia : 'Sono fortunata ad esserci' (Foto) : Sara Affi Fella esce allo scoperto e per la prima volta decide di parlare pubblicamente e apertamente di un periodo molto delicato della sua vita che ha affrontato nel corso delle ultime settimane. L'ex tronista di Uomini e donne ha svelato su Instagram di aver avuto una malattia che l'ha costretta a subire una delicata operazione chirurgica, che oggi le ha lasciato un segno visibile sul corpo. Immediata la reazione dell'ex fidanzato Luigi ...

U&D - Sara Affi Fella parla della sua malattia : 'Sono fortunata ad esserci' (Foto) : Sara Affi Fella esce allo scoperto e per la prima volta decide di parlare pubblicamente e apertamente di un periodo molto delicato della sua vita che ha affrontato nel corso delle ultime settimane. L'ex tronista di Uomini e donne ha svelato su Instagram di aver avuto una malattia che l'ha costretta a subire una delicata operazione chirurgica, che oggi le ha lasciato un segno visibile sul corpo. Immediata la reazione dell'ex fidanzato Luigi ...

U&D - Sara e Luigi di nuovo vicini - Mastroianni chiarisce : 'Solo rispetto' : Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni tornano al centro dell'attenzione di numerose fonti di gossip presenti in rete. L'ex coppia nata nell'ultima edizione del trono classico di Uomini e Donne è scoppiata a distanza di circa un mese dal fidanzamento ufficiale avvenuto, come ben sappiamo, nel famoso studio di Maria De Filippi. La scelta di Sara (ex fidanzata di Nicola Panico) è stata commentata a gran voce ma le chiacchiere, ancora oggi, non ...

Gossip U&D - accuse di Sara contro Luigi : 'L'amore è un'altra cosa - ha giocato sporco' : Sara Affi Fella torna a parlare dopo la fine della sua storia d'amore con Luigi Mastroianni. L'ex tronista di Uomini e donne ha deciso di raccontarsi in esclusiva sulle pagine del magazine della trasmissione di Canale 5, dove era nato il suo amore con Luigi. La Affi Fella ha puntato il dito contro il suo ormai ex fidanzato [VIDEO], accusandolo di aver raccontato solo bugie e di aver 'giocato sporco' nei suoi confronti, aggiungendo poi che non ...

Gossip U&D - accuse di Sara contro Luigi : 'L'amore è un'altra cosa - ha giocato sporco' : Sara Affi Fella torna a parlare dopo la fine della sua storia d'amore con Luigi Mastroianni. L'ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di raccontarsi in esclusiva sulle pagine del magazine della trasmissione di Canale 5, dove era nato il suo amore con Luigi. La Affi Fella ha puntato il dito contro il suo ormai ex fidanzato, accusandolo di aver raccontato solo bugie e di aver 'giocato sporco' nei suoi confronti, aggiungendo poi che non l'avrebbe ...

Gossip U&D - Sara e Lorenzo si sarebbero rivisti - lui replica : 'Ma quanti film' : Incontro casuale oppure no tra Sara Affi Fella e Lorenzo Riccardi all'interno del Centro Commerciale Campania di Marcianise? E' questa l'ultima chicca di Gossip che riguarda l'ex tronista del fortunato dating show di Canale 5, la quale in questi giorni ha ufficializzato la fine della sua storia d'amore con Luigi Mastroianni. Sara e Lorenzo sono stati 'paparazzati' da numerosi fan all'interno del centro commerciale e, a quanto pare, tra i due ci ...

U&D GOSSIP/ Sara e Lorenzo si sarebbero incrociati casualmente (RUMOURS) : Sara Affi Fella continua a creare scalpore sul web. La fine della sua relazione con Luigi Mastroianni ha fatto molto discutere tutti i fedeli fan del trono classico di Uomini e Donne [VIDEO] che hanno to la ragazza durante il percorso televisivo sul trono. Oggi, però, giunge una novita' che nelle ultime ore sta incuriosendo il pubblico: si tratta di un presunto incontro avvenuto questo pomeriggio tra l'ex tronista e Lorenzo Riccardi che ...

Gossip U&D - Sara confessa di aver sentito Lorenzo dopo la scelta : 'Mi ha mandato due sms' : Sar Affi Fella ha deciso di vuotare il sacco e di raccontare tutta la sua verità sulla fine della sua relazione con Luigi Mastroianni. L'ex tronista di Uomini e donne ha voluto dire come sono andate le cose in una diretta Instagram realizzata ieri pomeriggio, durante la quale ha fatto chiarezza anche sul suo rapporto con Lorenzo Riccardi, l'altro corteggiatore che era in studio per lei, scartato nel duello finale dalla bella tronista ...

Gossip U&D/ Sara sbugiarda Luigi su Instagram : 'Non sapevo che stesse male - fa la vittima' : La tanto attesa diretta Instagram di Sara Affi Fella è finalmente arrivata e anche l'ex tronista di Uomini e donne ha potuto raccontare la sua versione dei fatti circa l'addio con Luigi Mastroianni. Dopo le dichiarazioni di lui al magazine del programma di Canale 5, ecco che Sara ha deciso di rapportarsi direttamente con i suoi tantissimi follower per raccontare loro la verità sull'accaduto e ha smascherato molte delle affermazioni fatte da ...

U&D Sara e Luigi separati - Nicola Panico a Mastroianni : 'è andato in tv per pubblicità' : Continuano ad essere numerosi i commenti su Luigi Mastroianni e Sara Affi Fella che si sono ufficialmente separati. [VIDEO] L'ormai ex neo coppia si è detta definitivamente 'addio' a distanza di circa un mese della scelta registrata presso gli studi Elios di Uomini e donne. La rottura tra Sara e Luigi risulta essere ampiamente commentata e criticata; ad intervenire a riguardo è stato anche l'ex fidanzato dell'ex tronista del trono classico, ...

Gossip U&D - Sara e Lorenzo si sono sentiti fuori dal programma - ma lui la attacca su IG : Sara Affi Fella, l'ex tronista di Uomini e donne, sta attirando l'attenzione del Gossip estivo con le sue tormentate vicende sentimentali. In queste ore, infatti, Sara e Luigi hanno annunciato ufficialmente la fine della loro storia d'amore nata nel programma televisivo di Maria De Filippi [VIDEO]e ovviamente non sono mancati i commenti di Lorenzo Riccardi, il corteggiatore 'eliminato' dalla tronista al duello finale. Intanto Sara ha confessato ...

Gossip U&D - Sara e Lorenzo si sono sentiti fuori dal programma ma lui la attacca su IG : Sara Affi Fella, l'ex tronista di Uomini e donne, sta attirando l'attenzione del Gossip estivo con le sue tormentate vicende sentimentali. In queste ore, infatti, Sara e Luigi hanno annunciato ufficialmente la fine della loro storia d'amore nata nel programma televisivo di Maria De Filippi e ovviamente non sono mancati i commenti di Lorenzo Riccardi, il corteggiatore 'eliminato' dalla tronista al duello finale. Intanto Sara ha confessato al ...