Tutti morti i 20 a bordo dello JU 52 svizzero precipitato sulle Alpi svizzere

Svizzera - si schianta aereo d’epoca : “morti Tutti i passeggeri”/ Ultime notizie - incidente causato dal caldo? : Svizzera, si schianta aereo d’epoca: “morti tutti i passeggeri”. Ultime notizie, lo Ju-52 HB-HOT è precipitato a Piz Segnas: a bordo venti persone, ecco la causa dell'incidente(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 12:24:00 GMT)

Russia. Tragedia in volo : si schianta un elicottero - sono morti Tutti : La Tragedia stamane nella regione di Krasnoyarsk, in Siberia. A bordo 15 passeggeri e tre membri dell'equipaggio: nessuno è sopravvissuto. Le pale dell'elica dell'elicottero avrebbero colpito il carico esterno trasportato da un altro elicottero, provocando lo schianto.Continua a leggere

Elicottero russo si schianta in Siberia : Tutti morti i 18 a bordo : Un Elicottero Mi-8 di una compagnia aerea russa è precipitato nella regione di Krasnoyarsk, in Siberia, dopo una collisione con il carico trasportato da un altro velivolo sopra il Circolo Polare ...

Schianto frontale sulla strada del Tonale : morti un ragazzo e una ragazza - due feriti. Sono Tutti ventenni del Milanese : MILANO - Due persone Sono morte e altre due Sono rimaste ferite in un incidente accaduto stamani lungo la strada statale 42 «Del Tonale e della Mendola» nel territorio di San Paolo...

Bergamo - schianto frontale sulla strada del Tonale : due morti e due feriti. Sono Tutti ventenni del Milanese : MILANO - Due persone Sono morte e altre due Sono rimaste ferite in un incidente accaduto stamani lungo la strada statale 42 «Del Tonale e della Mendola» nel territorio di San Paolo...

Grecia : 86 i morti - esaminati Tutti i resti : ANSAmed, - ATENE, 27 LUG - Sono stati esaminati "tutti i resti" delle "86 persone" morte negli incendi in Grecia. Lo annuncia il capo dello staff medico nell'obitorio di uno dei principali ospedali di ...

Incendi in Grecia - 86 morti : esaminati Tutti i resti - oggi Consiglio dei ministri straordinario : “tutti i resti” delle “86 persone” morte negli Incendi in Grecia sono stati esaminati: lo ha reso noto il capo dello staff medico nell’obitorio di uno dei principali ospedali di Atene. Sul posto, ha rilevato l’inviato ANSA, continua il calvario dei parenti. Il premier greco, Alexis Tsipras, ha convocato per oggi pomeriggio un Consiglio dei ministri straordinario. Il governo ha reso noto di aver presentato ...

Paraguay : media; cade aereo ministro Agricoltura - Tutti morti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Madre e bimbo morti in mare - spunta una testimone tedesca : Tutti salvi quando siamo andati via : di Valentino Di Giacomo 'Ne siamo sicuri, quando siamo andati via non c'era più nessuno in acqua'. A parlare sono due giornalisti: Nadja Kriewald della tv tedesca N-tv e Emad Matoug freelance libico ...

Morti in mare in Libia - testimone tedesca sulla motovedetta : quando siamo andati via erano Tutti salvi : 'Ne siamo sicuri, quando siamo andati via non c'era più nessuno in acqua'. A parlare sono due giornalisti: Nadja Kriewald della tv tedesca N-tv e Emad Matoug freelance libico che nella notte di lunedì ...

“Voi due…”. La loro moto - quel suv - l’impatto. E ora Tutti parlano dei figlio Michael. Ivan e Silvia sono morti sul colpo : Marito e moglie morti insieme in un tragico incidente stradale. È successo sabato scorso in Trentino: la coppia di coniugi stava tornando a casa dopo una giornata di vacanza passata in sella all’amata motocicletta quando, intorno alle ore 19, dopo aver superato il centro di Moena, all’improvviso si è ritrovata un Suv che svoltava alla propria sinistra per entrare nel parcheggio di un hotel. Ivan Savio, 48 anni, ha frenato, ha frenato ...

Bienne - BE - : cinque canguri in fuga - Tutti morti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Incidente choc : l’auto prende fuoco nello schianto. Ci sono morti e feriti. Le immagini drammatiche sconvolgono Tutti : Le strade italiane continuano a confermarsi uno scenario di incidenti, sangue e tragedie. Un altro giovane è morto in uno scontro violentissimo ed è morto in un modo indescrivibile: bruciato nella sua auto. La persona che era con lui è stata strappata dalle fiamme da alcuni passanti. Il fatto è avvenuto a Turate, nella provincia di Como. Secondo le prime informazioni un’auto e un mezzo pesante si sarebbero scontrati in via Como, una ...

"34.361" : Tutti i nomi dei migranti morti nel Mediterraneo : Il manifesto, come il Guardian e il Tagesspiegel di Berlino, pubblica venerdì 22 giugno un inserto speciale gratuito di 56 pagine con i nomi delle 34.361 vittime accertate durante il viaggio per...