Tutti mi identificano con i film di Carlo Vanzina | ma io con lui non c' ho mai

(Di domenica 5 agosto 2018) Massimo Ciavarro: basta pronunciare quel nome a chiunque sia vissuto e cresciuto negli anni Ottanta per ricordargli un ragazzo biondo con gli occhi azzurri, star dei fotoromanzi e dicult, simbolo di un Paese - il nostro - e di un'epoca che non ci sono più, senza internet e cellulari, con divi o presunti tali, scandali veri o inventati. Arrivato a sessant'anni, compiuti lo scorso novembre, il suo fascino continua ad accompagnarlo in tutto quello che fa e a colpire, visto da vicino, è il suo carisma e una gentilezza nei modi e nell'essere a dir poco rari. Star per caso, prima sui giornali e poi sul grande schermo, nella sua vita come nella sua carriera ha sempre amato reinventarsi, provare, sbagliare per poi ricominciare, provare ancora, riuscirci e reinventarsi di nuovo. Attore dicult di quegli anni - "la robbetta" - come si diverte a definirla quando lo ...