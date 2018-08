Tutti gli occhi su Pogba | anche il Barcellona interessato all’acquisto del centrocampista

Tutti gli ospiti di Meraviglioso Modugno da Francesco Gabbani a Paola Turci e Carmen Ferreri : Sono stati annunciati Tutti gli ospiti di Meraviglioso Modugno in programma per domani sera, lunedì 6 agosto, a Polignano a Mare. L'evento celebra i 90 anni dalla nascita di Domenico Modugno, i 60 della canzone Volare e i 50 anni trascorsi dal rilascio del brano Meraviglioso, una serie di ricorrenze festeggiate in musica domani sera attraverso un evento speciale. Gli ospiti di Meraviglioso Modugno - Tutto è musica sono attesi a Polignano a ...

Fortnite su Android : non si potrà giocare con Tutti gli smartphone (requisiti minimi richiesti) : Nuove informazioni sono trapelate sui dispositivi che potranno supportare Fortnite su Android e se il tuo smartphone non possiede i requisiti minimi richiesti, potresti aspettare l’arrivo dell’FPS di Epic Games in eterno. Fortnite su Android: che epopea! È ufficiale, possiamo affermare che quella che accompagna Fortnite e Android è una vera e propria epopea che non sembra trovare fine. La notizia che Epic Games ha voluto evitare il ...

Nuoto - Europei 2018 : il programma di lunedì 6 agosto e Tutti gli italiani in gara. Orari e palinsesto tv : Quarta giornata degli Europei 2018 di Nuoto a Glasgow che prevede sei finali pomeridiane in cui l’Italia può recitare un ruolo da protagonista soprattutto nella staffetta mista mista. Al mattino tornerà in vasca Simona Quadarella, reduce dall’oro negli 800, nelle batterie della sua distanza prediletta, i 1500 metri stile libero. Grande attesa per le batterie mattutine dei 100 dorso donne per verificare l’ottima impressione ...

Inter - tre giocatori al Parma : Tutti i dettagli : Sognando il colpo Balotelli, il Parma è pronto a formalizzare una tripla operazione con l'Inter. Secondo La Gazzetta dello Sport , dopo un mese di corteggiamento ormai è tutto fatto per il ritorno in Emilia dell'esterno offensivo Jonathan Biabiany , a titolo definitivo per 1,5 milioni, gli ultimi nodi da risolvere erano ...

European Championships 2018 : Tutti gli italiani in gara domani (6 agosto). Orari e programma delle gare : Tanti italiani in gara lunedì 6 agosto agli European Championships, competizione multisportiva che prevede lo svolgimento in contemporanea degli Europei tradizionali di atletica leggera, nuoto, ginnastica artistica, ciclismo, canottaggio, tuffi, nuoto sincronizzato, triathlon, golf. L’Italia si gioca delle carte importanti e cala alcune stelle come Simona Quadarella nelle batterie dei 1500 o Letizia Paternoster nell’omnium, intanto a ...

DIRETTA MOTOGP BRNO 2018/ Gara live : Tutti sulla griglia di partenza - via! (streaming video SKY e TV8) : DIRETTA MOTOGP Gara e warm-up live GP Repubblica Ceca 2018 BRNO: cronaca e tempi, podio e vincitore del decimo Gran Premio stagionale (oggi domenica 5 agosto). Ottima partenza di Valentino Rossi che balza al comando della Gara dopo la prima curva, Dovizioso non ci sta e gli risponde per le rime: i due piloti italiani si scambiano più volte la leadership sin dal primo giro, Marquez e Lorenzo nel ruolo di spettatori molto interessanti pronti ...

Moto2 – A Brno trionfa Oliveira - ma gli applausi sono Tutti per Luca Marini : Oliveira si aggiudica il Gp della Repubblica Ceca di Moto2, ma che spettacolo Luca Marini sul circuito di Brno Una gara da favola, questa mattina, a Brno per i piloti della Moto2. Nonostante qualche caduta allarmante, qualche contatto da far trattenere il fiato, i giovani della categoria di mezzo hanno regalato emozioni uniche, con Luca Marini, partito per la prima volta in carriera dalla pole position, che ha lottato dall’inizio ...

Rai - la tv che fa litigare Tutti : battaglie legali e appelli al Colle per la Tv di Stato : La partita si gioca tra maggioranza e opposizioni, di qui la polemica che raggiunge il suo apice all'interno al Centrodestra: il Carroccio giudica incomprensibile il comportamento di Forza Italia '...

Ginnastica - Europei 2018 : oggi le Finali di Specialità - Tutti gli ordini di rotazione. Basile quinta al libero - apoteosi azzurra tra le juniores : oggi domenica 5 agosto si disputano le Finali di Specialità agli Europei 2018 di Ginnastica artistica. Si preannuncia grande spettacolo all’SSE Hydro di Glasgow dove si assegnano gli ultimi otto titoli della rassegna continentale: al mattino spazio alle juniores, poi nel pomeriggio toccherà alle seniores. Italia presente in massa tra le under 16: Giorgia Villa parte per ultima al volteggio, per prima alle parallele, per quinta alla trave e ...

Decathlon sbarca in forze in Svizzera - rileva Tutti gli Athleticum : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Tutti gli appuntamenti in Riviera e Costa Azzurra per questa domenica di sole : Tra musica, spettacoli, mercatini e tanto altro ecco cosa fare nel prima domenica di agosto in Provincia e Costa Azzurra. Di seguito Tutti gli appuntamenti domenica 5 AGOSTO

Nuoto sincronizzato - Europei 2018 : programma - orari e tv di domenica 5 agosto. Tutti gli azzurri in gara : Dopo la sofferta medaglia nella routine libera della prova riservata alle squadre, l’Italia del Nuoto sincronizzato entra in acqua per il terzo giorno di gare agli Europei 2018 e l’obiettivo è d andare in medaglie anche quest’oggi. Al mattino la stacanovista Linda Cerruti già in medaglia nel duo in coppia con Costanza Ferro che ieri, nella gara citata, si esibirà nelle qualificazioni del solo libero e la ligure vorrà dare un ...

Ciclismo su pista - Europei 2018 : Tutti gli italiani in gara domenica 5 agosto. Gli orari e il programma : Oggi (domenica 5 agosto) si svolgerà la quarta giornata degli Europei di Ciclismo su pista, in corso di svolgimento a Glasgow (Gran Bretagna). Al Sir Chris Hoy Velodrome si assegneranno altri quattro titoli. L’Italia sogna ancora in grande e vuole conquistare altre medaglie. Gli Europei di Ciclismo su pista saranno trasmessi in diretta tv su RaiSport ed Eurosport e in diretta streaming su Eurosport Player e Rai Play. Sarà possibile ...

Nuoto - Europei 2018 : Tutti gli azzurri in gara domenica 5 agosto. Orari e programma delle gare : Altra giornata molto interessanta quella di quest’oggi, domenica 5 agosto, nella piscina di Glasgow per gli Europei di Nuoto 2018. Dopo il successo di ieri di Simona Quadarella negli 800 stile libero donne ed il bronzo di Elena Di Liddo nei 100 delfino, è il momento di Gregorio Paltrinieri e dei suoi 1500 stile libero. Le batterie non sono state esaltanti ma sappiamo quanto Greg sappia tirar fuori il meglio dalle situazioni complicate. Si ...