Trump vs LeBron James | cosa c’è di terrificante nell’attacco al migliore cestista del

(Di domenica 5 agosto 2018) Che Donaldfosse il peggior presidente della storia degli Stati Uniti d’America – peggiore perché il più incolto, volgare, impreparato, pacchianamente narcisista, amoralmente corrotto e, per tutte queste ragioni, anche il più pericoloso – già era assolutamente chiaro molto prima che, vinte le elezioni grazie anche ad un sistema elettorale obsoleto e sballato, il palazzinaro newyorkese mettesse piede alla Casa Bianca. Meno facile – almeno per coloro che, del personaggio, avevano solo un’approssimativa conoscenza – era invece prevedere con quanto infantilismo intellettuale e con quanta personale meschinitàavrebbe, una volta occupata la presidenza, dato pressoché quotidiana testimonianza delle virtù di cui sopra. Ultimo esempio d’una ormai infinita serie: il suo attacco – come d’abitudine lanciato via Twitter nel cuore della notte – contro la super-star della NBA,...