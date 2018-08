Trump | L' incontro tra mio figlio e l' avvocata russa totalmente legale | una Fake News dire

Trump su un possibile incontro con l'Iran : Sta a loro : Lo ha scritto su Twitter il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, secondo cui "l'Iran e la sua economia stanno andando molto male, e velocemente! Li incontrerò, o no, non importa. Sta a loro!". ...

Salvini : mi piacerebbe anche in Italia un incontro Trump-Putin : Roma, 4 ago., askanews, - 'Mi piacerebbe che si tenesse anche in Italia un incontro Trump-Putin, com'è avvenuto a Helsinki'. Lo dice il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in un'...

A cosa deve badare l’Italia dopo il positivo incontro Trump-Conte : Il vertice bilaterale che si è tenuto lunedì alla Casa Bianca ha avuto come era facilmente prevedibile un esito positivo. Un successo basato sui tradizionali legami storici e culturali tra i due paesi e sulla volontà di entrambi i governi di sottolineare una forte discontinuità con i predecessori. T

Com'è andato l'incontro a Washington tra Trump e Conte : Rapporti commerciali, stabilizzazione dell'immigrazione, gasdotto e sanzioni alla Russia i temi affrontati. l'incontro tra Tump e Conte in sintesi

Com’è andato l’incontro a Washington tra Trump e Conte : (Foto: Alex Wong/Getty Images) Nella conferenza stampa organizzata alla fine dell’incontro il presidente americano Donald Trump ha parlato di “dialogo strategico” con l’Italia del premier Giuseppe Conte, improntato su cooperazioni che variano dall’energia all’immigrazione, passando dalla questione commerciale, al netto dei dazi che avrebbero toccato l’Italia probabilmente solo di sponda ma ai quali l’Europa si è mostrata pronta a ...

Le foto dell’incontro tra Conte e Trump : Alla Casa Bianca, dove hanno parlato prima a porte chiuse e poi hanno tenuto una conferenza stampa congiunta, tra sorrisi e strette di mano The post Le foto dell’incontro tra Conte e Trump appeared first on Il Post.

CONTE-Trump - INCONTRO ALLA CASA BIANCA/ Vertice Usa-Italia - The Donald al miele : "Siamo Paesi gemelli" : CONTE-TRUMP ALLA CASA BIANCA: clima disteso nell'INCONTRO bilaterale Italia-Usa a Washington. Intesa sulla politica dei migranti e sulla gestione del dossier Libia nel Mediterraneo. (Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 08:11:00 GMT)

Conte-Trump - incontro alla Casa Bianca/ Vertice Usa-Italia - Salvini esulta per gli elogi del tycoon : Conte-Trump alla Casa Bianca: clima disteso nell'incontro bilaterale Italia-Usa a Washington. Intesa sulla politica dei migranti e sulla gestione del dossier Libia nel Mediterraneo. (Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 23:54:00 GMT)

L’incontro a Washington tra Trump e Conte : Trump ha riconosciuto la leadership dell'Italia nel Mediterraneo e in Libia, e si è complimentato per le politiche del governo italiano sull'immigrazione The post L’incontro a Washington tra Trump e Conte appeared first on Il Post.

Incontro Trump-Conte alla Casa Bianca - il presidente Usa : «Sui migranti i leader seguano l'Italia» : «Conte è un buon amico sin dall'inizio - ha detto Trump -, siamo entrambi outsider della politica: dobbiamo difendere i sogni dei nostri cittadini» ha detto, annunciando da oggi «un nuovo dialogo ...

Il premier Conte alla Casa Bianca : al via l'incontro col presidente Usa Trump : Il presidente del Consiglio, appena uscito dall'auto, è stato accolto con una calorosa stretta di mano dal presidente americano. Al termine è prevista una conferenza stampa

Gli obiettivi che si è dato Conte per l'incontro con il presidente Trump : Ottenere il sostegno del presidente americano Donald Trump per una "cabina di regia permanente" tra Usa e Italia per il Mediterraneo allargato in chiave di lotta al terrorismo ma anche sul fronte dell'immigrazione, e soprattutto Libia. è uno degli obiettivi che si pone il presidente del consiglio Giuseppe Conte, arrivato ieri sera a Washington per incontrare Trump alla Casa Bianca in un bilaterale ...

Incontro Conte-Trump - più temi su tavolo : 10.29 A poche ore dall'Incontro a Washington fra il presidente Usa e il premier Conte, da fonti di Palazzo Chigi si apprende che sul tavolo ci saranno i temi dell'immigrazione e quello dei dazi. Dopo aver segnalato il "cambiamento" rappresentato da Trump e Conte, quest' ultimo chiederà una "cabina di regia permanente" Italia-Usa per le questioni del Mediterraneo, lotta al terrorismo e gestione dei flussi migratori prima di tutto. Conte ...

L’incontro tra Trump e l’editore del New York Times : «Gli ho detto che sta mettendo delle vite a rischio, che sta minando gli ideali democratici della nostra nazione» ha raccontato A.G. Sulzberger dopo che Trump aveva dato una versione molto diversa The post L’incontro tra Trump e l’editore del New York Times appeared first on Il Post.