Trump insulta LeBron James | Melania va contro il marito e si schiera con la star dell’Nba

Trump insulta Lebron James e Melania si schiera dalla parte del campione di basket

(Di domenica 5 agosto 2018) Solo poche ore dopo il botta e risposta tra il presidente Usa Donalde ladell’Nbache ha scatenato il web, anche la First Ladyè intervenuta sulla questione. E ha dato ragione al cestista,ndosiil: “Sta facendo cose molto buone nella sua comunità e a sostegno delle future generazioni” ha fatto sapere tramite la portavoce ufficiale della Casa Bianca, Stephanie Grisham. La First Lady ha detto anche di incoraggiare il giocatore di basket e di apprezzare soprattutto il suo impegno nel fare beneficenza: nei giorni scorsi,ha aperto una modernissima scuola per i bambini che vivono in famiglie disagiate nella sua città natale in Ohio. Un vero smacco per Donald, soprattutto dopo che nei giorni scorsi anche la sua figlia prediletta, Ivanka, aveva preso le distanze da lui, criticando la sua politica sui ...